Новини ШІ 28.04.2026

OpenAI розробляє власний смартфон на базі ШІ, щоб позмагатися з Apple: реліз у 2028 році

Софія Шадріна

OpenAI розробляє власний смартфон на базі ШІ, щоб позмагатися з Apple: реліз у 2028 році / X.сom

OpenAI більше не заперечує роботу над власним смартфоном — аналітик Мін-Чі Куо підтвердив, що компанія вже домовляється з виробниками чіпів і планує вихід пристрою у 2028 році. Cкептики з 9to5Mac жартують, що “кладовище конкурентів iPhone вже переповнене”, але тільки час, функціонал та реальний користувацький досвід покажуть, чи OpenAI створить щось принципово інше — чи це просто черговий красивий надгробок.


Ще декілька місяців тому OpenAI публічно заявляла, що не розробляє телефон. Тепер картина змінилась. За даними Куо, компанія співпрацює з MediaTek і Qualcomm над створенням процесорів для майбутнього пристрою, а ексклюзивним партнером із системного проєктування та виробництва стане Luxshare. Специфікації й постачальників планують остаточно визначити наприкінці 2026 або в першому кварталі 2027 року.

Сам аналітик вважає, що смартфон OpenAI принципово відрізнятиметься від iPhone через інтеграцію ШІ-агентів — програм, здатних самостійно виконувати завдання від імені користувача. Він також відзначив, що це не просто “ChatGPT у телефоні”, а потенційно інша логіка взаємодії з пристроєм.

OpenAI готується переосмислити смартфон: MediaTek, Qualcomm і Luxshare — ключові партнери з ШІ-агентного телефону

Свіжі перевірки ланцюга постачання: OpenAI співпрацює з MediaTek і Qualcomm над розробкою процесорів для смартфона, де Luxshare виступає ексклюзивним партнером із системного проєктування та виробництва. Масове виробництво очікується у 2028 році.

ШІ-агент переосмислює смартфон. Користувачі не намагаються відкрити купу застосунків — вони намагаються виконати завдання та задовольнити потреби через телефон. Це фундаментально змінює підхід до смартфонів. Я розробив концепт-дизайн інтерфейсу смартфона, показаний наприкінці цього посту — для порівняння з сучасною моделлю на прикладі iPhone.

Чому OpenAI робить телефон?

  1. Лише повністю контролюючи і операційну систему, і залізо, OpenAI зможе надавати комплексний сервіс ШІ-агентів.
  2. Смартфон — єдиний пристрій, який фіксує повний стан користувача в реальному часі, що є найважливішим вхідним сигналом для реального часу інференсу ШІ-агентів.
  3. Смартфони залишатимуться найбільшою за масштабом категорією пристроїв у найближчому майбутньому.

Щільна інтеграція хмарного та локального ШІ.

  1. Телефон має безперервно розуміти контекст користувача. Енергоспоживання, управління ієрархією пам’яті та виконання базових малих моделей стануть ключовими міркуваннями при проєктуванні процесора.
  2. Складніші або обчислювально інтенсивні завдання оброблятиме хмарний ШІ.

Переваги OpenAI — споживчий бренд, роки накопичених даних користувачів і провідні ШІ-моделі. Апаратна частина смартфонів вже вкрай зріла, тому OpenAI може залучити ланцюг постачання для розробки пристрою. З боку бізнес-моделі OpenAI може об’єднати підписки з апаратним забезпеченням і створити нову екосистему ШІ-агентів разом із розробниками.

MediaTek і Qualcomm як партнери зі спільної розробки процесорів можуть виграти від довгострокового попиту на заміну:

  1. Специфікації та постачальники мають бути визначені до кінця 2026 або в першому кварталі 2027 року.
  2. Беручи за приклад MediaTek × Google TPU Zebrafish, дохід від одного чіпа приблизно еквівалентний 30–40 процесорам для ШІ-агентних смартфонів. Якщо початковою ціллю є глобальний преміальний сегмент смартфонів із відвантаженням близько 300–400 млн одиниць на рік, цикл заміни може стати ще одним потужним драйвером зростання.

Щодо Luxshare — хоч би як компанія старалася, їй буде важко перевершити позиції Hon Hai в ланцюгу постачання Apple. Саме тому цей проєкт особливо значущий для Luxshare. Отримавши ранню позицію в ланцюгу постачання, вона може стати одним із головних бенефіціарів наступного покоління смартфонів. — йдеться у пості Мін-Чі Куо

Апаратні амбіції компанії виходять за межі смартфона. Разом із колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом OpenAI розробляє лінійку пристроїв: розумну колонку зі вбудованою камерою і ChatGPT, смарт-окуляри та розумну лампу. Перший із них мав з’явитися раніше за телефон. Ми раніше писали про гаджет-компаньон від Айва і Альтмана — тоді Куо порівнював його з iPod shuffle на шнурку.

Цікаво, що генеральний директор OpenAI Сем Альтман опублікував у X пост саме напередодні появи інсайду Куо — хоча прямо про смартфон не згадував. Паралельно CEO Perplexity Аравінд Срінівас минулого тижня заявив, що iPhone “взагалі не витісняється” штучним інтелектом і, навпаки, стає ціннішим із розвитком ШІ. OpenAI, схоже, бачить ситуацію інакше — або принаймні вирішила не залишати цей ринок конкурентам.


Поки що все це залишається на рівні підтвердженого інсайду без офіційної заяви від компанії. Масове виробництво очікується не раніше 2028 року — часу для корекції планів вистачає.

ШІ замінить буквально всіх: OpenAI таємно вербує тисячі фахівців, аби ChatGPT засвоїв досвід будь-якої професії

Джерело: 9to5Mac

OpenAI готує "суперпрограму": ChatGPT, браузер і Codex в одному рішенні
"Фінансова піраміда" та "Scam Altman": інвестори та експерти розносять OpenAI
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Qualcomm представила Arduino Ventuno Q: одноплатний комп’ютер для роботів та ШІ дешевше $300
ЦРУ таємно попередили Apple, Nvidia і AMD про вторгнення Китаю на Тайвань у 2027 році, — The New York Times
Новий глобальний фактор може призвести до вибухового зростання цін на ПК та смартфони
Людям, які втратили роботу через ШІ, платитимуть по $1000 щомісяця
Айтішників Meta і OpenAI почали оцінювати за "спалюванням" токенів на ШІ
Помаранчевий — хіт сезону: у Китаї розкупили 10 млн iPhone 17 Pro Max завдяки "космічному" кольору
OpenAI запустила кастомний ChatGPT, який слідкує за листуванням працівників
"Дякую вам за працю, ваш час минув": Сем Альтман подякував програмістам
Китайський прорив: Huawei випереджає Apple та Samsung із запуском унікального складаного смартфона Pura X Max
OpenAI додає в ChatGPT новий тарифний план за $100: що він включає
Треба більше ChatGPT: OpenAI подвоїть штат до 8000 працівників
Google DeepMind розкриває секрети: шість способів, як зламати ШІ-агента
OpenAI відкладає запуск "режиму для дорослих" у ChatGPT: виникли проблеми
"Британська Енциклопедія" подала позов проти OpenAI через тренування ШІ
З'явилися подробиці про майбутній Huawei nova 16 Ultra: LTPO-дисплей, новий сенсор та акумулятор на 7000 мА·год
Марк Цукерберг таємно виховує СЕО-двійника із персонального ШІ-агента
Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном "театром". Трампа теж згадав
ШІ-генератор відео Sora стане вбудованою функцією ChatGPT
