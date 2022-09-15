Adobe купує Figma за $20 млрд — це найбільша така угода в історії

Американська компанія Adobe (розробник Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom) домовилася щодо купівлі Figma, розробника однойменного графічного онлайн-редактора для вебдизайну. Спочатку про ймовірне підписання угоди повідомив Bloomberg з посиланням на власні джерела, після чого Adobe офіційно підтвердила купівлю Figma.

Сума угоди склала $20 млрд — і це, за даними Bloomberg, найбільше поглинання софтверної компанії. Спочатку повідомлялося, що сума угоди складе близько $15 млрд. Adobe виплатить обумовлену суму грошима та своїми акціями у пропорції 50/50. Станом на 2 вересня Adobe мала у своєму розпорядженні $3,87 млрд грошових коштів та їх еквівалентів.

Після завершення угоди Ділан Філд, співзасновник і генеральний директор Figma, продовжить керувати командою Figma, підпорядковуючись Девіду Вадхвані, президенту Adobe Digital Media. До завершення угоди кожна компанія продовжуватиме працювати незалежно.

Як зазначає The Verge, за останні кілька років Figma перетворилася на серйозного конкурента сервісу Adobe XD, який пропонує схожі можливості для UI/UX дизайну. Водночас сервіси для дизайнерів приносять Adobe левову частку доходу — близько 60%.Саме ці два фактори відіграли ключову роль при ухваленні рішення. В Adobe вбачають у Figma цінне доповнення до власного портфоліо, яке допоможе «прискорити зростання бізнесу та інновації».

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Після оголошення угоди акції Adobe впали майже на 8% на премаркеті. Лідер у сфері програмного забезпечення для розробки графічного дизайну сильно постраждав внаслідок технологічного спаду — акції Adobe втратили більше третини своєї вартості з початку року. Водночас інвестори дедалі сильніше сумніваються у здатності Adobe втримати лідерство у сфері ПЗ для вебдизайну.

Щодо Figma, компанія була заснована у 2012 році Діланом Філдом та Еваном Уоллесом. Справи у розробника однойменного векторного онлайн-сервісу розробки інтерфейсів та прототипування з можливістю організації спільної роботи різко пішли вгору під час пандемії через зростання тренду на віддалену роботу. Серед її клієнтів такі відомі IT-гіганти як Airbnb, Google, Netflix і Twitter. Серед головних інвесторів — венчурні фонди Kleiner Perkins, Index Ventures і Greylock Partners.

Угоду хочуть закрити у 2023 фінансовому році, але спочатку, як завжди у таких випадках, її мають схвалити регулятори та акціонери. Одночасно з повідомленням про угоду Adobe опублікувала звіт за третій квартал — дохід зріс на 13%, до $4,43 млрд. Третій квартал поспіль дохід Adobe зростає менш як на 15%. Прогноз доходу на наступний квартал — $4,52 млрд, тоді як аналітики очікували не менше $4,58 млрд.