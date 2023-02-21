Airspeeder Mk4 — нове «летюче авто» для повітряних перегонів з екіпажем. Працює на водні та досягає максимальної швидкості 360 км/год за 30 секунд

Австралійська компанія Alauda Aeronautics — розробник eVTOL для серії перегонів Airspeeder — продемонструвала своє нове «летюче авто» Mk4.

Airspeeder — це ліга перегонів електричних літальних транспортних засобів з вертикальним зльотом та посадкою (eVTOL), яка базується в Лондоні. Перші дистанційно пілотовані перегони між двома авто Airspeeder відбулися у листопаді 2021 року. Ліга існує як організація Alauda Aeronautics — компанії електричної авіації, яка проєктує, розробляє та будує літаки для перегонів eVTOL.

З моменту запуску Alauda та Airspeeder збирали команди пілотів для участі у перегонах у межах всесвітнього чемпіонату EXA. Повідомлялось, що у березні 2022 року організатори залучили ексгонщика Формули E Бруно Сенну — він став першим пілотом eVTOL і послом ліги.

Тим часом Alauda Aeronautics невпинно тестувала свої Airspeeder eVTOL з дистанційним пілотуванням, використовуючи віртуальні кабіни на землі. Перші змагання EXA відбулись минулої осені, коли пілоти Зефатіалі Волш і Фабіо Тішклер отримали повну ліцензію на перегони за участі Mk3 Airspeeder eVTOL — вздовж траси довжиною один кілометр в Австралії.

Однак головна мета Airspeeder і серії EXA полягає у забезпеченні перегонів eVTOL з екіпажем — і з демонстрацією Mk4 організатори підійшли до неї трохи ближче. Проєкт має стати першим дизайном Airspeeder, яким пілоти фактично керуватимуть вручну з повітря, а не дистанційно.

Крім того, MK4 використовуватиме водневу технологію для живлення — те, чим не могли похизуватися попередні моделі. В основі технології — водневий турбогенератор Thunderstrike потужністю 1000 кВт (1340 к.с.), який, за словами Airspeeder, пропонує запас ходу в 300 км. Двигун обладнаний надрукованою на 3D-принтері камерою згоряння (розробленою спеціально для ракетних двигунів) — це допомагає підтримувати низьку температуру полум’я водню, одночасно зменшуючи викиди закису азоту.

«Світ готовий до перегонів на летючих автомобілях з екіпажем. Ми створили техніку, розвивали спорт, залучили спонсорів і технічних партнерів. Зараз настав час для найпрогресивніших, інноваційних та амбітних автомобільних брендів. Представляючи Airspeeder Mk4, ми показуємо транспортні засоби, які змагатимуться в перегонах з екіпажем найкваліфікованіших пілотів у своїй галузі», — каже генеральний директор Alauda Aeronautics Метт Пірсон.

Mk4 презентують як «найшвидший у світі eVTOL», здатний розганятися до максимальної швидкості 360 км/год за 30 секунд з місця. Airspeeder і Alauda Aeronautics стверджують, що льотні випробування з Mk4 вже тривають у Південній Австралії, а перші перегони серії з екіпажем очікуються десь у 2024 році.

Джерело: Electrek