Акваріумна рибка «пограбувала» ютубера на 500 ієн за допомогою Nintendo Switch та контролера захоплення руху під час онлайн-експерименту

У ході дивовижної серії випадкових подій домашня рибка власника Nintendo Switch отримала доступ до облікового запису в інтернет-магазині та поповнила рахунок за допомогою кредитної картки. Злочин був знятий на відео під час прямої трансляції без присутності господаря рибки. Сотні глядачів спостерігали, як маленька рибка вкрала особу свого власника, допоки його не було.

«Пограбування» почалося як експеримент, щоб побачити, чи зможе рибка завершити гру Pokémon Scarlet and Violet без сторонньої допомоги. Для цього японський ютубер Mutekimaru встановив вебкамера, спрямовану на акваріум. Програма захоплення руху стежила за рибою, коли вона плавала накладеною сіткою вхідних сигналів контролера. Якщо рибка зупинялася або змінювала напрямок, відповідне введення з контролера реєструвалося у грі.

Mutekimaru вже проводив цей експеримент раніше. У 2020 році його рибка успішно завершила випробування, закінчивши Pokémon Sapphire приблизно за 3195 годин – людина, яка активно грає могла б зробити це приблизно за 30 год. Однак цього разу все пішло не так, як планувалося.

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Крадіжка особистих даних сталася, коли Mutekimaru не був присутній на трансляції. Гра пройшла гладко, рибка виграла кілька битв. На 1144 годині гра вилетіла, проте система продовжувала реєструвати вхідні дані від риби.

Зрештою, рибка двічі викликала Nintendo eShop та цілком випадково виконала правильну послідовність введення, щоб додати 500 єн (близько $4) на рахунок господаря з його кредитної картки. Вона також розкрила інформацію про його кредитну картку всім, хто спостерігав за трансляцією.

Потім маленькому негіднику вдалося використати частину накопичених Mutekimaru призових балів, щоб купити новий аватар, завантажити емулятор N64, змусити PayPal відправити йому електронного листа з підтвердженням встановлення та змінити ім’я його облікового запису Nintendo з Mutekimaru на ROWAWAWAWA¥. Рибка гралася загалом сім годин, доки вдалося відключити систему.

Mutekimaru зв’язався з Nintendo, пояснив, що сталося, та попросив відшкодувати свої 500 єн. Як не дивно, Nintendo задовольнила прохання. Загалом захід пройшов без збитків, крім 10 балів за аватар.

Джерело: TechSpot