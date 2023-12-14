Новини Ігри 14.12.2023 о 10:34 comment views icon

Alan Wake 2 та Assassin’s Creed Mirage зі знижками, 17 безкоштовних ігор та інші акції Святкового розпродажу Epic Games Store 2023

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Вадим Карпусь

Автор новин

Alan Wake 2 та Assassin’s Creed Mirage зі знижками, 17 безкоштовних ігор та інші акції Святкового розпродажу Epic Games Store 2023

Epic Games анонсував новий Святковий розпродаж Epic Games Store 2023. Під час розпродажу компанія пропонує знижки на купівлю безлічі ігор, а також безплатно роздасть користувачам 17 ігор.

Перша гра, що бере участь у роздачі – Destiny 2: Legacy Collection (2023). Цей набір включає 3 доповнення: The Witch Queen, Beyond Light та Shadowkeep. Додати гру до своєї колекції можна буде до 20 грудня.

Разом зі знижками під час розпродажу Epic Games пропонує необмежену кількість купонів Epic на знижку у розмірі 33%, а також збільшення винагород Epic.

Alan Wake 2 и Assassin's Creed Mirage со скидками, 17 бесплатных игр и прочие акции Праздничной распродажи Epic Games Store 2023

Всі власники облікових записів Epic Games автоматично отримають купон Epic після отримання безплатної гри або здійснення покупки. Купони Epic застосовуються автоматично до всіх покупок з мінімальною сумою від 399 грн.

Винагороди Epic зазвичай становлять 5%. Але під час Святкового розпродажу Epic Games Store 2023 цей показник збільшено до 10%. Потім накопичені на балансі винагороди можна використовувати для зниження вартості покупок у магазині, які відповідають умовам.

Під час Святкового розпродажу Epic Games Store 2023 з хорошими знижками пропонуються досить нові та популярні ігри:

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Святковий розпродаж Epic Games Store 2023 триватиме до 10 січня 2024 року.

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