Альтернатива кондиціонеру — нова фарба, що «потіє», ефективно поглинає тепло

Дослідники з Сінгапуру створили спеціальну фарбу, що ефективно поглинає тепло навіть за умов високої вологості.
Ця фарба здатна значно скоротити потребу у кондиціонуванні приміщень та здатна зберігати зовнішній вигляд упродовж багатьох років. Ключовою проблемою охолодження у зонах із високою вологістю повітря є водяний пар, що утримує тепло. Через це системи кондиціонування повітря у приміщеннях мають протидіяти як температурі назовні, так і прихованому теплу через підвищену вологість повітря.
Наразі для комерційного використання вже створено фарби з радіаційними охолоджувальними властивостями, що відводять тепло від поверхонь, та фарби, що відбивають сонячне світло від поверхонь, не дозволяючи їм нагріватись. Розроблена сінгапурськими науковцями фарба на основі цементу поєднує в собі властивості радіаційного охолодження, відбиття сонячного світла та випарного охолодження.
Фарба має пористу структуру для утримання води і повільного її випаровування, подібно до того, як потіє тіло людини. Науковці перевірили власну розробку, пофарбувавши три будинки.
Один будинок був пофарбований звичайною білою фарбою, другий — фарбою з радіаційним охолодженням, останній — інноваційною фарбою. Дослідники зазначили, що їхня фарба дозволила скоротити витрати електроенергії системами кондиціонування повітря у будинку на 30-40%. Це стало можливим завдяки випарному охолодженню, а також сильному відбиванню сонячного світла: вона відбила 88-92% сонячного світла.
Вже за 2 роки спекотної та дощової погоди фарби на перших двох будинках пожовтіли, тоді як фарба на основі цементу залишалась білою завдяки наночастинкам, доданим у формулу для покращення відбиваючих властивостей.
Це може допомогти знизити високий показник в 60% енергії, яку будівлі витрачають для охолодження внутрішніх приміщень, особливо в більш теплих місцях, таких як Сінгапур та країни Близького Сходу. За словами дослідників, це також може допомогти боротися з так званим ефектом острова тепла, який впливає на густонаселені міські райони, де будівлі та дороги поглинають та повторно випромінюють тепло, викликаючи підвищення температури.
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Результати дослідження опубліковані у журналі Science
Джерело: New Atlas
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