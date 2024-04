Amazon згортає каси Just Walk Out — «тріумф ШІ» виявився результатом роботи тисячі працівників-індійців

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Технологія Just Walk Out дозволяла людям робити покупки без касирів — натомість вони просто сканували QR-код при вході, а Amazon покладалась на датчики та камери, які відстежували з чим люди виходять з магазину.

Загалом понад половина магазинів Amazon Fresh покладалась на Just Walk Out. Компанія позиціювала технологію, як щось близьке до тріумфу ШІ — хоча вона, як виявилось, не була повністю автоматизованою. За даними The Information, понад тисяча працівників з Індії переглядали та позначали відео, аби забезпечити точні розрахунки — фактично касирів просто перемістили за межі магазинів.

Натомість Amazon планує запустити технологію Dash Carts — розумний візок для покупок із вбудованими сканером та екраном.

Just Walk Out була вперше представлена у 2016 році й хоча здавалася надсучасною — подекуди не обійшлося без проблем. Клієнти часто отримували квитанції після виходу з магазину лише через кілька годин — іноді чужі. Система сканерів і відеокамер у кожному з магазинів також обійшлася неймовірно дорого.

The Information пише, що станом на 2022 рік 700 із 1000 продажів Just Walk Out потребували рецензентів (внутрішня мета Amazon 50 на 1000) — однак компанія заперечує ці дані.

«Основна роль наших спеціалістів з обробки даних машинного навчання полягає в анотуванні відеозображень, що необхідно для постійного вдосконалення основної моделі машинного навчання», — сказав Gizmodo представник Amazon.

Amazon Fresh, продуктовий магазин гіганта електронної комерції, вперше відкритий у 2007 році, має близько 40 представництв лише у США. Цікаво, що компанія планує зберегти Just Walk Out в деяких магазинах Fresh у Великій Британії, магазинах Amazon Go та на деяких стадіонах.

