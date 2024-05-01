В Google Phone з’явились Audio Emoji – звукові ефекти (від сміху до пукання), які можна вставити в розмову

Google оновила застосунок Google Phone і додала до номеронабирача Android звукові ефекти. Завдяки цьому під час телефонної розмови користувач зможе натиснути одну з шести кнопок Audio Emoji, щоб відтворити короткий звуковий сигнал для обох учасників розмови.

Отже, користувач зможе без слів передати своє відношення до розмови чи останнього почутого речення. Щоб висловити свої емоції, будуть доступні звуки плескання в долоні, сміху, плачу (сумний тромбон), вечірки, барабанного дробу та… пукання. Отримати доступ до кнопок можна під час виклику, торкнувшись опції в додатковому меню набору номера або за допомогою маленького прапорця, розташованого внизу.

Після того, як користувач обере необхідну іконку, Google Phone відтворить відповідну анімацію та звуковий ефект тривалістю кілька секунд.

«Виражайте емоції та настрій за допомогою таких звуків, як аплодисменти, сміх, сумний тромбон тощо за допомогою емодзі, які можна натискати під час розмови», ─ пояснює Google.

Щоб розмова не перетворилась на суцільний обмін звуковими ефектами, існує обмеження на те, як часто можна використовувати звуки. Між ними повинен бути певний проміжок часу.

Функція Audio Emoji наразі розгортається через оновлення Google Phone (версія 128) у бета-каналі. Ймовірно, вона буде запущена для всіх користувачів найближчими тижнями.

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Джерело: 9to5google