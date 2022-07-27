Amazon зняв бойовик «Самаритянин» про супергероя на пенсії з Сільвестром Сталлоне у головній ролі [трейлер]

Компанія Amazon опублікувала офіційний трейлер бойовика «Самаритянин» / Samaritan, прем’єра якого відбудеться у стрімінговому сервісі Prime Video вже за місяць, 26 серпня 2022 року.

Сільвестр Сталлоне грає супергероя, який пішов на пенсію та успішно ховається від оточуючих останніми роками. Однак сусідський хлопчик несподівано впізнає у сміттярі того самого зниклого супергероя, якому знову доводиться братися за старе.

Картину «Самаритянин» / Samaritan можна буде подивитися хоча б з поваги до таланту Сільвестру Сталлоне, проте багато чого очікувати від фільму явно не варто.

Курс Frontend Опануйте HTML, CSS та JavaScript і отримайте роботу мрії РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Джерело: Amazon