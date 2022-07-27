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Amazon зняв бойовик «Самаритянин» про супергероя на пенсії з Сільвестром Сталлоне у головній ролі [трейлер]

Amazon зняв бойовик «Самаритянин» про супергероя на пенсії з Сільвестром Сталлоне у головній ролі [трейлер]

Компанія Amazon опублікувала офіційний трейлер бойовика «Самаритянин» / Samaritan, прем’єра якого відбудеться у стрімінговому сервісі Prime Video вже за місяць, 26 серпня 2022 року.

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Сільвестр Сталлоне грає супергероя, який пішов на пенсію та успішно ховається від оточуючих останніми роками. Однак сусідський хлопчик несподівано впізнає у сміттярі того самого зниклого супергероя, якому знову доводиться братися за старе.

Картину «Самаритянин» / Samaritan можна буде подивитися хоча б з поваги до таланту Сільвестру Сталлоне, проте багато чого очікувати від фільму явно не варто.

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Джерело: Amazon


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