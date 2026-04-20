Новини Кіно 20.04.2026

Disney показала більше "Ваяни" / Moana: Джонсон розповів, що ріднить його з Мауї

Софія Шадріна

Disney показала більше "Ваяни" / "Moana": Джонсон розповів, що ріднить його з Мауї
На CinemaCon Disney показала розширений фрагмент живої “Ваяни” — і Дуейн Джонсон особисто вийшов на сцену пояснити, чому ця роль для нього не просто робота.

Джонсон озвучував Мауї ще в анімаційному оригіналі 2016 року, і тепер вперше зіграє напівбога у повному метражі. На сцені він розповів, що образ персонажа частково базується на його реальному діді — самоанському реслері Пітері “Верховному Вождю” Маіві. Актор дістав смартфон і показав аудиторії фото Маіві; зал відреагував оплесками на схожість.

“Анімована версія стала для нас, полінезійців, дивовижним досвідом. Мауї зі мною вже понад десятиліття, і можливість оживити цього могутнього та вразливого напівбога значить для мене надзвичайно багато”, — сказав Джонсон.

Перед представленням Кетрін Лага’аї, яка зіграє Ваяну, Джонсон виголосив окрему промову про роль свого персонажа.


“Героїня нашої історії — не принцеса, вона воїн. Всі чоловіки будь-якого віку мають підтримувати та відстоювати жінок. Ось як виглядає справжня маскулінність”, — заявив він.

За його словами, завдання Мауї — скеровувати та надихати Ваяну, а не домінувати в сюжеті. Лага’аї — самоанка за походженням, як і сам Джонсон, що додає проєкту автентичності. Режисер картини — Томас Кейл, відомий передусім бродвейською постановкою “Гамільтона”.

Жива “Ваяна” виходить 10 липня 2026 року, і студія чекає від неї більшого, ніж просто касових зборів. Оригінальний мультфільм зібрав $680 млн у світовому прокаті, але по-справжньому вибухнув на Disney+, де лишається одним з найпопулярніших тайтлів стримінгу. “Ваяна 2”, спочатку розроблена для платформи, потрапила до кінотеатрів і подолала мільярдну позначку.

Водночас Disney добре пам’ятає, що живі ремейки працюють нерівно. “Білосніжка” з бюджетом $270 млн стартувала з катастрофічними $87 млн у глобальному прокаті — частково через скандали навколо виконавиці головної ролі та відсутність культурної актуальності першоджерела 1937 року.


Натомість “Ліло і Стіч” впевнено перетнув мільярдну позначку: оригінал 2002 року досі живе у серцях глядачів. “Ваяна” ближча до другого сценарію — бренд свіжий, аудиторія лояльна. Але чи не зарано повертатися на острів Мотунуї одразу після анімаційного сиквела — питання, відповідь на яке  студія дізнається лише на касі.

Джерело: Variety

