Новини Кіно 22.04.2026

Стала відома дата прем’єри 3 сезону “Володаря перснів: Персні влади”

Олександр Федоткін

За інформацією інсайдерів, третій сезон популярного серіалу на Prime Video “Володар перснів: Персні влади” має вийти в другій половині цього року.


Зйомки розпочались десь у травні минулого року й завершились у жовтні. Це один з найдорожчих серіалів Amazon. Він розповідає історію про становлення Саурона як темного володаря та його поразку у війні проти союзу ельфів та людей.

Прем’єра першого сезону відбулась у 2022 році, другий сезон вийшов у 2024 році. За повідомленнями, третій сезон має вийти у другій половині цього року, можливо, що прем’єра відбудеться вже зовсім скоро, 28 серпня.

Серед небагатьох подробиць відомо, що події третього сезону відбуватимуться за кілька років після подій попереднього сезону. Війна ельфів проти Саурона буде у розпалі. Водночас темний володар прагнутиме створити єдине кільце влади для отримання переваги та завоювання Середзем’я.


Новий сезон серіалу дещо збігається з повнометражними фільмами за мотивами “Володаря перснів”, як от “Володар перснів: полювання на Ґолума” Енді Серкіса. Третій сезон серіалу має стати ключовим. Попри схвальні відгуки критиків, перші два сезони зустріли неоднозначну реакцію від глядачів.

Морвед Кларк грає Ґаладріель, Чарлі Вікерс постає у ролі Саурона, а Деніел Вейман приміряв на себе образ Ґендальфа. Також можна побачити Бенджаміна Вокера в ролі ельфійського короля Гіл-Галада, Роберта Арамайо, як молодого Елронда, Чарльза Едвардса, як принца ельфів Келебрімбора, Овайна Артура в ролі Дуріна IV та  Максима Болдрі, як Ісілдура. У ньому також представлений величезний склад нових персонажів, тісно пов’язаних із Середзем’ям. Серед інших зірок – Маркелла Кавена, Ісмаель Крус Кордова, Чарльз Едвардс, Оуен Артур та Синтія Аддай-Робінсон.

Раніше ми писали, що Warner Bros. випустила перший тизер до фільму “Володар перснів: Полювання на Ґолума”, розкривши ключових акторів. Новий фільм має стати першим в серії нових проєктів за мотивами творів Дж. Р. Р. Толкіна.

Джерело: ScreenRant

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
