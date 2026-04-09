09.04.2026

У "Бріджертонів" — свіже обличчя: 5 сезон поповнився новими акторами і несподіванкою у сюжеті

Андрій Шадрін

"Бріджертон" 5 сезон / Netflix

“Бріджертони” додали 3-х нових акторів до каста 5-го сезону драми епохи Регентства від Шонди Раймс. Сезон зосередиться на любовній історії Франчески Бріджертон (Ханна Додд) та Майкели Стерлінг (Масалі Бадуза), а серед нових персонажів — дорослий син лорда Маркуса Андерсона (Деніел Френсіс).


Актор серіалу “Пісочний чоловік” Тега Александер зіграє Крістофера Андерсона. Згідно з описом персонажа, це:

“Казанова епохи Регентства, здатний дати фору холостякам Бріджертон. Однак за його грайливим фасадом ховається потік сумнівів у собі, що загрожує його зруйнувати. Син лорда Андерсона так чи інакше залишить свій слід у світському товаристві…”

Актриса серіалу “Карнавальний ряд” Жаклін Боутсвейн отримала роль Гелен Стерлінг. Відповідно до опису персонажа:

“Вона є матір’ю Майкели і справжнім джерелом її духу. Як будь-яка мама, вона прагне направляти — і час від часу підштовхувати — доньку крізь лондонський світський сезон з однаковими мірами жвавості та суворої любові”.

Актриса серіалу “Мобленд” Джемма Найт Джонс приєднається до 5 сезону “Бріджертон” у ролі леді Елізабет Ешворт — “давньої подруги Майкели, яка є її довіреною особою і провідником у лондонському світі”.


“Під грайливим шармом Елізабет ховається заземлений реаліст, добре обізнаний із негласними правилами суспільства”, — за словами Netflix.

Минулого місяця Netflix показав перший тизер 5 сезону серіалу, заснованого на романах Джулії Квін про особисте життя восьми сіблінгів із родини Бріджертон, і оголосив про початок зйомок у Великій Британії. Сезон складатиметься з восьми епізодів.

Тоді ж стало відомо, що головною парою стануть Франческа Бріджертон (Ханна Додд) і Майкела Стерлінг (Масалі Бадуза). Офіційний опис сюжету п’ятого сезону “Бріджертон” розповідає:

“П’ятий сезон “Бріджертон” зосереджується на інтровертній середній доньці Франческі (Ханна Додд). Через два роки після втрати коханого чоловіка Джона Фран вирішує знову вийти на шлюбний ринок із практичних міркувань. Але коли двоюрідний брат Джона Майкела (Масалі Бадуза) повертається до Лондона, щоб зайнятися маєтком Кілмартін, заплутані почуття Фран змусять її поставити під сумнів: дотримуватися прагматичних намірів чи прислухатися до внутрішніх пристрастей”.

4 сезон “Бріджертон”, випущений двома частинами на Netflix між січнем і лютим, зосередився на любовній історії Бенедикта Бріджертона (Люк Томпсон) і Сохі Бек (Єрін Га). У травні 2025 року Netflix поновив “Бріджертон” на п’ятий і шостий сезони, однак обережно утримався від розкриття того, кому з сіблінгів Бріджертон буде присвячений кожен із цих сезонів.

Хоча головна героїня 5 сезону офіційно не була названа до 24 березня, на неї натякали протягом усього показу четвертого сезону — Франческа виглядала найімовірнішою кандидаткою, попри те, що Елоїза (Клодія Джессі) є наступною претенденткою відповідно до книжного канону.

Спецпроєкти
Ретельне миття підлоги замість пасивного протирання: огляд серії роботів-пилососів Aqua 10 від Dreame
Весняний апгрейд: 10 гаджетів Canyon, на які варто звернути увагу
Новачок “Бріджертон” 5 сезону — Тега Александер / Image: Variety

Після 5 сезону серед сіблінгів Бріджертон, чиї любовні історії ще чекають на екранізацію, залишаться Елоїза Бріджертон, Грегорі (Вілл Тілстон) і Гіацинта (Флоренс Хант).

5 сезон стане першим в історії “Бріджертон”, де центральна романтична лінія розгортається між двома жінками. Шоуранер Джесс Браунелл підкреслила, що автори свідомо прагнули зробити квір-стосунки головним сюжетом, а не побічною лінією.

“Це відчувається як щось новаторське. Очевидно, існує чимало чудових серіалів, які показували квір-кохання. Ми аж ніяк не перші. Але зробити цілий сезон “Бріджертон” про сапфічні стосунки — це величезно”, — висловилася Браунелл.

За її словами, сезон буде побудований на темах туги, горя та ідентичності — з тією ж розкішною естетикою, що й попередні частини серіалу. Персонаж Майкели при цьому є гендерно переосмисленою версією Майкла Стерлінга з роману Джулії Квін “Коли він був нечестивим” — шостої книги серії.

Прем’єра п’ятого сезону поки що не оголошена: зйомки стартували у березні 2026 року, а типовий виробничий цикл серіалу становить від 18 до 24 місяців, що орієнтовно вказує на вихід наприкінці 2027-го або на початку 2028 року.

Джерело: Variety

