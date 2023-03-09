Американська кіноакадемія вдруге відмовила Володимиру Зеленському у виступі на церемонії «Оскар» – Variety

Зазвичай церемонії нагородження, кінофестивалі та навіть Нью-Йоркська фондова біржа зустрічають Володимира Зеленського з розкритими обіймами. Але організатори найпопулярнішої телетрансляції, вручення «Оскара», відмовили у проханні про виступ президента України на церемонії.

Організація зневажає Володимира Зеленського вже другий рік. Джерела Variety кажуть, що представник агентства WME Майк Сімпсон звернувся до Американської кіноакадемії з проханням, але отримав відмову. Академія не стала коментувати ситуацію.

Після початку російського вторгнення у лютому 2022 року президент України віртуально з’являвся на Каннському, Венеціанському та Берлінському кінофестивалях. Він виступив на церемонії вручення премії «Ґреммі» та на відкритті Нью-Йоркської фондової біржі у вересні. На «Золотому глобусі» у січні Зеленського представив Шон Пенн.

Сімпсон представляє Аарона Кауфмана, котрий разом із Пенном зняв документальний фільм про війну «Суперсила», який дебютував на Берлінському кінофестивалі. Під час заходів для преси, присвячених фільму, Пенн закликав уряд США посилити військову підтримку України, включаючи «постачання високоточних ракет великої дальності». У грудні Зеленський відвідав США, щоб зустрітися з президентом Байденом та закликати Конгрес направити більше військової допомоги Україні.

Минулого року продюсер «Оскара» Вілл Пекер також відмовився від виступу Зеленського. Джерела кажуть, що Пакер висловлював стурбованість тим, що Голлівуд приділяє увагу Україні лише тому, що постраждалі від конфлікту – білі. За його словами, Голлівуд, навпаки, ігнорує війни по всьому світу, які торкаються кольорових людей. Пакер також відмовився від коментарів. Незрозуміло, які причини відмови «Оскара» цього року, проте Академія традиційно вважає за краще зосереджуватися на діяльності кінематографічної спільноти та триматися якомога далі від політики.

Окрім «Оскара», Зеленському у вересні також відмовив кінофестиваль у Торонто. Представник TIFF заявив тоді, що фестиваль «не коментує обговорення [питань] з високопосадовцями, урядовцями чи міжнародними представництвами». Представник фестивалю додав, що організація «висловлює солідарність з українцями як тут, у країні, так і за кордоном, і гордий продемонструвати глибину та творчий потенціал українських кінематографістів на фестивалі цього року».