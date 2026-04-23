Лялькар із "Проєкту Аве Марія" / Project Hail Mary претендує на "Оскар" за роль інопланетянина Роккі

Лялькар із "Проєкту Аве Марія" претендує на "Оскар" за роль інопланетянина Роккі / Cinema Express

Інопланетянин Роккі з “Проєкту Аве Марія” став одним із найобговорюваніших персонажів цього кінороку — і тепер Amazon MGM Studios готується висунути його творця на премію “Оскар”. За даними Variety, лялькар і актор Джеймс Ортіс претендуватиме на номінацію за найкращу роль другого плану.





Хто такий Джеймс Ортіс і що він зробив

Ортіс — театральний актор і майстер ляльководства, якому доручили оживити Роккі: павукоподібного інопланетянина, що стає другом і напарником героя Раяна Ґосліна у Project Hail Mary. Перед кожною сценою вони з Ґосліном спочатку відпрацьовували мізансцени без ляльки, а потім відтворювали все з повноцінним Роккі. Результат — персонаж без обличчя і звичних засобів виразності, який однаково переконливо жартує, сумує й дивує.

“Мене завжди цікавить серце персонажа — що він намагається донести, що відчуває під усім цим. Коли лялька має справжнє серце, ми робимо щось справді значуще,” — каже Ортіс.

Куди його пустять, а куди — ні

Ситуація з нагородами виявилася строкатою. Робота Ортіса відповідає правилам Академії кіномистецтв для акторських категорій — тобто номінація на “Оскар” технічно можлива. SAG-AFTRA підтвердила, що ляльководи підпадають під її юрисдикцію, тому він також може претендувати на акторські премії гільдії. “Золотий глобус” за чинними правилами недоступний. Critics Choice Awards і BAFTA формальних обмежень не мають.





Стара суперечка, нова точка кипіння

Питання не нове. Академія десятиліттями ухилялася від визнання нетрадиційних виконань — Енді Серкіс як Ґоллум, Зої Салдана в “Аватарі”, Скарлетт Йоганссон як голос ШІ у “Вона” — усі залишилися без номінацій. Variety нагадує і про Спеціальну премію Академії, яка існує з 1972 року саме для таких випадків: нею колись відзначили Бена Бертта за голос R2-D2 та Річарда Вільямса за анімацію “Хто підставив Кролика Роджера”. Остання така премія дісталася “Історії іграшок” у 1995-му — і з тих пір механізм фактично заморожений. Роккі з “Проєкту Аве Марія” може стати тим самим випадком, який змусить Академію згадати про цей інструмент.

Раніше ITC публікував рецензію на “Проєкт Аве Марія” і писав про те, що фільм став найдорожчим в історії Amazon.

Джерело: Variety