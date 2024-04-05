Командування десантно-штурмових військ надіслало грамоти з подяками американським хакерам, які систематично атакували IT-інфраструктуру рф.

Проте не всі на заході задоволені цим, розповідає BBC.

Одним з таких був хакер Voltage. Його справжнє ім’я — Крістофер Кортрайт, він ІТ-працівник із Мічигану. Хакерські атаки він координував з власного будинку.

53-річний хлопець радий, що його роботу офіційно визнали і нагородили сертифікатом.

Хлопець очолює хакерське угрупування One Fist, яке викрало дані з російських військових компаній і зламало камери для стеження за військами.

Курс Python від Mate academy. Python дозволяє тобі не тільки розробляти сайти та займатись аналітикою даних, а ще й будувати алгоритми, тестувати програми та навіть створювати штучні інтелекти. Стань різноплановим фахівцем! Реєстрація на курс

В One Fist входять хакери з восьми різних країн, включаючи Великобританію, США та Польщу. Разом вони здійснили десятки кібератак.