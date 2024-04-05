Новини Україна 05.04.2024 о 13:26 comment views icon
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Україна вислала подяки американським хакерам за атаки на рф. Західні експерти стурбовані

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Командування десантно-штурмових військ надіслало грамоти з подяками американським хакерам, які систематично атакували IT-інфраструктуру рф.

Проте не всі на заході задоволені цим, розповідає BBC.

Одним з таких був хакер Voltage. Його справжнє ім’я — Крістофер Кортрайт, він ІТ-працівник із Мічигану. Хакерські атаки він координував з власного будинку.

53-річний хлопець радий, що його роботу офіційно визнали і нагородили сертифікатом.

Україна вислала подяки американським хакерам за атаки на рф. Західні експерти стурбовані

Хлопець очолює хакерське угрупування One Fist, яке викрало дані з російських військових компаній і зламало камери для стеження за військами.

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В One Fist входять хакери з восьми різних країн, включаючи Великобританію, США та Польщу. Разом вони здійснили десятки кібератак.

 


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