Аналог українського застосунку «Дія» в Естонії називатиметься mRiik — ось як він виглядатиме [Відео]

В межах заходу Diia Reels під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі відбулася презентація естонського державного застосунку mRiik, створеного на базі української «Дії». Це перший експорт «Дії» за кордон, наголошують в Мінцифри. У презентації взяли участь глава Мінцифри Михайло Федоров та віцеканцлер з цифрового розвитку Естонії Луукас Крістіян Ільвес.

Мінцифри та уряд Естонії повідомили про співпрацю восени минулого року та спочатку планували перший реліз застосунку mRiik на базі «Дії» до кінця 2022 року. Проте розробка трішки затягнулася. З лютого mRiik буде доступний для тестувальників, а повноцінний запуск естонської «Дії» планується у середині цього року.

Під час співпраці з естонськими колегами команда «Дії поділилися кодом застосунку та підходами до UX/UI дизайну. Завдяки єдиній національній мобільній платформі Естонія зможе заощадити на витратах на розробку в майбутньому.

Михайло Федоров також опублікував коротке промовідео, яке наочно демонструє інтерфейс та головні функції застосунку mRiik.

Естонія — мабуть, найбільш прогресивна у технологічному плані країна ЄС, а її система електронного урядування цілком заслужено вважається однією з найкращих у світі. У Мінцифри ніколи особливо не приховували, що створювали відомство, надихаючись успішним досвідом Естонії, та впроваджували цифрові реформи, опираючись на естонський досвід. І ось зараз вже Естонія переймає український досвід для створення власного державного застосунку з документами та послугами.

Це, безперечно, велике досягнення та яскраве свідчення міжнародного визнання — щиро вітаємо з цим Мінцифру та команду розробників «Дії», а також бажаємо невичерпної наснаги та подальших успіхів у реалізації амбітних планів масштабувати «Дію» на весь світ. Початок вже покладений. Водочас Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) Агентство США з міжнародного розвитку — це незалежне агентство федерального уряду США, яке відповідає за невійськову допомогу Штатів іншим країнам. підтримала ідею створення аналогів застосунку «Дія» в інших країнах та вже виділило $650 тис. на проведення техніко-економічних обґрунтувань. Молдова серед перших країн зацікавилася цією пропозицією, тож чекає на запуск ще й молдовської версії «Дії».