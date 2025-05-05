Android без Google — Xiaomi, Oppo, Vivo та OnePlus планують позбавитися американських сервісів

Після того як Дональд Трамп вдруге став президентом США, між Америкою та Китаєм знову розгорілася торгівельна війна. Трамп запровадив неймовірно високі мита на китайську продукцію та може запровадити інші обмеження. Китайські виробники смартфонів вже почали готуватися до можливих проблем.

Нагадаємо, під час першого президентського терміну Трампа американським компаніям було заборонено співпрацювати з Huawei, що фактично обмежувало їй доступ до Play Store та інших сервісів Google. Huawei тоді вирішила діяти самостійно й створила власну операційну систему — HarmonyOS. І тепер ходять чутки, що китайські виробники смартфонів шукають запасний план — на випадок, якщо на них накладуть такі ж санкції, як колись на Huawei.

Xiaomi, Oppo, vivo та OnePlus — разом із Huawei — начебто почали обговорювати ідею створення версії Android, яка не потребує участі Google. Говорять, що майбутнє оновлення Xiaomi HyperOS 3 може стати основою для такого переходу. Щоправда, поки не зрозуміло, наскільки тісно бренди співпрацюватимуть між собою і яку роль у цьому відіграватиме Huawei.

Huawei згодом взагалі відмовилася від сумісності з Android-застосунками на своїй платформі. Чи підуть інші компанії тим самим шляхом — ще невідомо. Також під питанням, чи візьмуть вони на озброєння такі розробки Huawei, як Ark Compiler або Petal Maps.

Останні статистичні дані свідчать, що Xiaomi наразі є найбільшим виробником смартфонів у Китаї. Одразу за нею слідує Huawei, а Oppo та vivo займають третє й четверте місця. Разом ці компанії забезпечили дві третини всіх постачань смартфонів у Китаї за перший квартал цього року.

Попри втрату глобального лідерства Huawei, Xiaomi, vivo та Oppo досі входять у топ-5 світових брендів. І якщо ці гравці почнуть продавати смартфони без Google-сервісів — це суттєво змінить розклад сил на глобальному ринку. Та чи будуть користуватися такі смартфони популярністю за межами Китаю?

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Джерело: gsmarena