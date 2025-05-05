Новини Софт 05.05.2025 о 20:01 comment views icon

Android без Google — Xiaomi, Oppo, Vivo та OnePlus планують позбавитися американських сервісів

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Android без Google — Xiaomi, Oppo, Vivo та OnePlus планують позбавитися американських сервісів

Після того як Дональд Трамп вдруге став президентом США, між Америкою та Китаєм знову розгорілася торгівельна війна. Трамп запровадив неймовірно високі мита на китайську продукцію та може запровадити інші обмеження. Китайські виробники смартфонів вже почали готуватися до можливих проблем.

Нагадаємо, під час першого президентського терміну Трампа американським компаніям було заборонено співпрацювати з Huawei, що фактично обмежувало їй доступ до Play Store та інших сервісів Google. Huawei тоді вирішила діяти самостійно й створила власну операційну систему — HarmonyOS. І тепер ходять чутки, що китайські виробники смартфонів шукають запасний план — на випадок, якщо на них накладуть такі ж санкції, як колись на Huawei.

Xiaomi, Oppo, vivo та OnePlus — разом із Huawei — начебто почали обговорювати ідею створення версії Android, яка не потребує участі Google. Говорять, що майбутнє оновлення Xiaomi HyperOS 3 може стати основою для такого переходу. Щоправда, поки не зрозуміло, наскільки тісно бренди співпрацюватимуть між собою і яку роль у цьому відіграватиме Huawei.

Huawei згодом взагалі відмовилася від сумісності з Android-застосунками на своїй платформі. Чи підуть інші компанії тим самим шляхом — ще невідомо. Також під питанням, чи візьмуть вони на озброєння такі розробки Huawei, як Ark Compiler або Petal Maps.

Останні статистичні дані свідчать, що Xiaomi наразі є найбільшим виробником смартфонів у Китаї. Одразу за нею слідує Huawei, а Oppo та vivo займають третє й четверте місця. Разом ці компанії забезпечили дві третини всіх постачань смартфонів у Китаї за перший квартал цього року.

Попри втрату глобального лідерства Huawei, Xiaomi, vivo та Oppo досі входять у топ-5 світових брендів. І якщо ці гравці почнуть продавати смартфони без Google-сервісів — це суттєво змінить розклад сил на глобальному ринку. Та чи будуть користуватися такі смартфони популярністю за межами Китаю?

Бюджетний «флагман» Xiaomi POCO М7 Pro 5G вже в Україні — з AMOLED, 50 Мп OIS камерою і ціною від ₴7999

Джерело: gsmarena

Популярні новини

Наскільки товстий Кім Чен Ин? HR знайшли спосіб виявити прихованих кандидатів з КНДР
Microsoft запроваджує плату $1,50 за «гарячі оновлення» Windows
Суттєві зміни в Apple iPhone 18: різний дизайн та запуск у два етапи

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати