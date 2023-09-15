Дуров анонсував інтеграцію TON Wallet в Telegram та похвалився, що анонімні номери здорожчали у 27 разів (!) за 9 місяців

Павло Дуров поділився подробицями про криптогаманець на базі TON для всіх користувачів Telegram. Зробив це постом у своєму акаунті.
Багато років тому ми створили TON — масштабовану та швидку технологію блокчейн. TON був розроблений для обслуговування сотень мільйонів користувачів соціальних мереж. З 2020 року технологія TON підтримується та вдосконалюється спільнотою розробників з відкритим вихідним кодом.
Минулого року ми надали нашим користувачам можливість купувати та продавати імена користувачів та ідентифікатори Telegram на Fragment — аукціонній платформі на базі TON. Це був феноменальний успіх. Telegram продав на аукціонах цифрових активів на 120 мільйонів доларів, а перші покупці деяких цифрових активів, пов’язаних з Telegram, таких як анонімні номери в Telegram, побачили 27-кратне (!) зростання вартості всього за 9 місяців.
Цей успіх показав потенціал Web 3.0 в Telegram. Вперше в історії користувачі отримали можливість безпосередньо володіти своїми ідентифікаторами в соціальних мережах. Тепер ми хочемо глибше інтегрувати блокчейн-технології в Telegram. Для цього ми працювали з людьми зі спільноти TON, щоб додати їхній гаманець TON Wallet до Telegram у вигляді мінізастосунку.
Починаючи з листопада цього року, TON Wallet буде включений в меню налаштувань і вкладень для всіх користувачів за межами США і деяких інших країн (якщо ви додали @wallet і використовуєте останню версію Telegram, ви вже можете побачити опцію гаманця в меню). Цей крок дасть змогу розробникам увімкнути сотні нових цінних функцій — подібних до тих, що були вперше реалізовані у Fragment. TON Wallet, сторонній мінізастосунок всередині Telegram, відкриє сотням мільйонів користувачів Telegram абсолютно новий вимір Web 3.0.
Минулого року, під час анонсу в Telegram розповідали про «нову еру приватності». Проте потенційно це справжня знахідка для шахраїв та спамерів на платформі, яка лишається чи не головним каналом споживання новин в Україні. Окрім того, повідомлялося, що Telegram на вимогу суду в Індії розкрив особисті дані користувачів, звинувачених у порушенні авторських прав — важливо розуміти, що в сучасному інтернеті немає ніякої повної приватності та конфіденційності.
Telegram отримав велике функціональне оновлення — реєстрація без SIM-картки, автовидалення для всіх чатів, гілки для груп зі 100+ учасниками