Дуров анонсував інтеграцію TON Wallet в Telegram та похвалився, що анонімні номери здорожчали у 27 разів (!) за 9 місяців

Павло Дуров поділився подробицями про криптогаманець на базі TON для всіх користувачів Telegram. Зробив це постом у своєму акаунті.

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Багато років тому ми створили TON — масштабовану та швидку технологію блокчейн. TON був розроблений для обслуговування сотень мільйонів користувачів соціальних мереж. З 2020 року технологія TON підтримується та вдосконалюється спільнотою розробників з відкритим вихідним кодом.

Минулого року ми надали нашим користувачам можливість купувати та продавати імена користувачів та ідентифікатори Telegram на Fragment — аукціонній платформі на базі TON. Це був феноменальний успіх. Telegram продав на аукціонах цифрових активів на 120 мільйонів доларів, а перші покупці деяких цифрових активів, пов’язаних з Telegram, таких як анонімні номери в Telegram, побачили 27-кратне (!) зростання вартості всього за 9 місяців.

Цей успіх показав потенціал Web 3.0 в Telegram. Вперше в історії користувачі отримали можливість безпосередньо володіти своїми ідентифікаторами в соціальних мережах. Тепер ми хочемо глибше інтегрувати блокчейн-технології в Telegram. Для цього ми працювали з людьми зі спільноти TON, щоб додати їхній гаманець TON Wallet до Telegram у вигляді мінізастосунку.

Починаючи з листопада цього року, TON Wallet буде включений в меню налаштувань і вкладень для всіх користувачів за межами США і деяких інших країн (якщо ви додали @wallet і використовуєте останню версію Telegram, ви вже можете побачити опцію гаманця в меню). Цей крок дасть змогу розробникам увімкнути сотні нових цінних функцій — подібних до тих, що були вперше реалізовані у Fragment. TON Wallet, сторонній мінізастосунок всередині Telegram, відкриє сотням мільйонів користувачів Telegram абсолютно новий вимір Web 3.0.