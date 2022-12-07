Telegram отримав велике функціональне оновлення — реєстрація без SIM-картки, автовидалення для всіх чатів, гілки для груп зі 100+ учасниками.

Розробники Telegram представили чергове велике функціональне оновлення, зокрема з’явилася можливість використовувати месенджер навіть без номера телефону та встановлювати глобальний таймер для автоматичного видалення повідомлень у всіх нових чатах.

Реєстрація без SIM-картки

Головне нововведення — реєстрація без SIM-картки. У такому разі для входу використовуються анонімні номери, доступні на фірмовій блокчейн-платформі Fragment. В Telegram без зайвої скромності розповідаються про “нову еру приватності”, але далі буде видно, наскільки добре команда продумала ефективний захист від зловживань. Потенційно це справжня знахідка для шахраїв та спамерів на платформі, яка лишається чи не головним каналом споживання новин в Україні. Окрім того, днями повідомлялося, що Telegram на вимогу суду в Індії розкрив особисті дані користувачів, звинувачених у порушенні авторських прав — тут важливо розуміти, що в сучасному інтернеті немає ніякої повної приватності та конфіденційності.

Таймер глобального автовидалення

Самознищення повідомлень без жодних слідів (знову-таки ніщо не зникає з інтернету безслідно) з’явилося в Telegram ще у 2013 році, а зараз розробники в межах розширення контролю персональних даних та історією повідомлень додали глобальний таймер автовидалення для автоматичного очищення всіх нових чатів.

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Розширити налаштування автовидалення на будь-який з наявних чатів можна із нового меню в Налаштуваннях > Приватність і безпека > Видалення за таймером. Окрім того, це налаштування буде автоматично застосовуватися до всіх нових чатів з користувачами та всіх нових груп. Налаштування автовидалення стало простішим в невеликих приватних групах — тепер таймер може увімкнути будь-який учасник, який має дозвіл на зміну назви та фото групи.

Гілки 2.0

Листопадове оновлення Telegram додало гілки для організації обговорень у великих групах, а зараз функція оновилася до версії 2.0 — тепер вона доступна для груп від 100 учасників і більше. Для зручності групи з гілками відкриваються у режимі з двома колонками, що забезпечує швидкий доступ до чатів. Щоб перейти до останньої гілки прямо зі списку чатів, треба торкнутися нової кнопки з останнім повідомленням.

Загалом же групи тепер мають гілку за замовчуванням — Загальне, — в якій зберігаються службові повідомлення групи та історія повідомлень до ввімкнення функції гілок. Ця гілка доступна всім учасникам групи, аби вони мали змогу знайти старіші повідомлення. Адміністратори можуть перейменувати або приховати її з основного списку.

Щоб було легше орієнтуватися у списку гілок розробники ввели кольорове маркування — лічильники непрочитаних повідомлень для гілок, які вже відкривали виділені більш насиченим кольором, а для тих, що ще ні, — менш помітним світлішим.

Ще одна можливість для поціновувачів організованості та порядку групи — тепер можуть мати до 5 прикріплених гілок, а кожна гілка — необмежену кількість прикріплених повідомлень.

Тільки адміністратори груп можуть увімкнути функцію гілок в Налаштуваннях групи, а також контролювати, кому дозволено створювати та керувати гілками в Дозволах.

Інше

Серед інших покращень:

новий агресивний режим автоматичної фільтрації спаму на алгоритмах власної розробки Telegram для груп з 200+ учасниками (повідомляти про будь-які хибні спрацьовування прямо з вкладки Недавні дії);

тимчасові QR-коди для швидкого обміну контактами з людьми навколо (так власники публічних псевдонімів можуть зберегти анонімність);

пошук емодзі за ключовими словами на iOS, який раніше з’явився на Android;

сторінка Використання сховища на Android перероблена так, як це раніше зробили на iOS чином — з деталізацією використання місця за кожним окремим чатом та видаленням певних типів медіа (фото, відео, музика та файли) з окремих чатів;

підтримка відкриття Маячків у сторонніх картографічних застосунках на Android;

нові інтерактивні (з підтримкою анімації) емодзі та 10 додаткових тематичних пакунків емодзі для Premium-користувачів.

Напередодні Павло Дуров розповів, що Telegram за п’ять місяців зібрав перший мільйон передплатників Premium.