Telegram інтегрує криптогаманець на базі TON усім своїм 800 млн користувачам з листопада

Telegram інтегрує криптовалютний гаманець на базі The Open Network для своїх понад 800 мільйонів активних користувачів. Гаманець під назвою TON Space, буде глобально доступний через налаштування Telegram, починаючи з листопада 2023 року.

Від сьогодні TON Space стає доступний для користувачів Telegram Wallet, повідомляє The Block. Telegram Wallet — це чат-бот, який давав змогу робити криптовалютні платежі Bitcoin та Toncoin прямо у месенджері. Вже з листопада цю змогу отримають майже всі користувачі Telegram, окрім США та деяких інших ринків, де не вдалося домовитися з регуляторами.

Гаманець TON Space тепер слугуватиме новим інфраструктурним рівнем екосистеми TON. У рамках запуску, Telegram також надасть пріоритетний доступ проєктам та партнерам TON до своєї глобальної рекламної платформи Telegram Ads.

Місія Telegram завжди полягала в забезпеченні свободи слова. Ми вважаємо, що користувачі мають право володіти своєю ідентичністю та активами. З TON Space у користувачів з’явилася технологія, щоб зробити це зручним. — Джон Хайман, головний інвестиційний директор Telegram.

Він додав, що завдяки цьому партнерству стала можлива передача права цифрової власності в руки всієї користувацької бази. Водночас проєктам TON нададуть інструменти для охоплення аудиторії «в рамках найбільшого партнерства Web3/Web2, яке коли-небудь існувало».