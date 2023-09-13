Новини Крипто 13.09.2023 о 16:36

Telegram інтегрує криптогаманець на базі TON усім своїм 800 млн користувачам з листопада

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Юрій Орос

Автор новин

Telegram інтегрує криптовалютний гаманець на базі The Open Network для своїх понад 800 мільйонів активних користувачів. Гаманець під назвою TON Space, буде глобально доступний через налаштування Telegram, починаючи з листопада 2023 року.

Від сьогодні TON Space стає доступний для користувачів Telegram Wallet, повідомляє The Block. Telegram Wallet — це чат-бот, який давав змогу робити криптовалютні платежі Bitcoin та Toncoin прямо у месенджері. Вже з листопада цю змогу отримають майже всі користувачі Telegram, окрім США та деяких інших ринків, де не вдалося домовитися з регуляторами.

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Гаманець TON Space тепер слугуватиме новим інфраструктурним рівнем екосистеми TON. У рамках запуску, Telegram також надасть пріоритетний доступ проєктам та партнерам TON до своєї глобальної рекламної платформи Telegram Ads.

Місія Telegram завжди полягала в забезпеченні свободи слова. Ми вважаємо, що користувачі мають право володіти своєю ідентичністю та активами. З TON Space у користувачів з’явилася технологія, щоб зробити це зручним.

— Джон Хайман, головний інвестиційний директор Telegram.

Він додав, що завдяки цьому партнерству стала можлива передача права цифрової власності в руки всієї користувацької бази. Водночас проєктам TON нададуть інструменти для охоплення аудиторії «в рамках найбільшого партнерства Web3/Web2, яке коли-небудь існувало».

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