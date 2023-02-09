Потужна гармата та мільйони тонн місячного пилу — астрофізики запропонували новий спосіб охолодження Землі

Вчені запропонували потенційний спосіб вирішення кліматичної кризи — створити сонцезахисний щит навколо Землі із місячного пилу, який запустять у космос за допомогою спеціальної гармати.

Концепцію, схожу на сюжет науково-фантастичного фільму, висунула група астрофізиків у дослідженні, опублікованому в середу на PLOS Climate. Серед матеріалів, з яких міг би складатися щит, розглядали вугілля та морську сіль — вони могли б “затемнити” Сонце на 2% або “прибрати” приблизно 6 днів сонячного світла на рік, тим самим знизивши температуру Землі. Однак найідеальнішим кандидатом виявився місячний пил — оскільки має відповідний розмір і склад для ефективного розсіювання сонячного світла.

Ще одна перевага місячного пилу, як компонента для щита, полягає в тому, що для його запуску з поверхні Місяця знадобиться набагато менше енергії, ніж для наземних запусків. Однак процес все одно передбачатиме видобуток 10 млн тонн пилу, який необхідно завантажити у потужну гармату і потім вистрілити з неї. Робити такі “постріли” необхідно регулярно, оскільки пиловий щит буде розсіюватися. Як пише The Guardian, різка зупинка охолодження Землі може спричинити процес, під час якого планета почне ще швидше нагріватися.

Проєкт насправді неймовірно дорогий і важкий у логістичному розумінні. Для його здійснення скоріш за все знадобиться й розміщення нової космічної станції в точці Лагранжа L1, яка забезпечуватиме швидке перенаправлення пилу на орбіту.

“Система працюватиме як точно налаштований димер, залишаючи нашу планету захищеною”, — каже один з дослідників Бенджамін Бромлі.

Це не перша пропозиція використання фізичного об’єкта у космосі для охолодження Землі, серед інших — скляний щит завдовжки 2 тисячі кілометрів, трильйони космічних кораблів з “парасольками”, кремнієві бульбашки та космічні дзеркала.

Дослідники також пропонують ін’єкції стратосферного аерозолю, освітлення морських та проріджування перистих хмар. Однак такі способи викликають суперечливі реакції, через можливість негативного впливу на людей, флору та фауну. Раніше адміністрація Байдена повідомила, що розробляє 5-річний план досліджень способів охолодження Землі, а деякі стартапи взялись самостійно боротися з глобальним потеплінням без будь-яких дозволів.

Джерело: Techspot