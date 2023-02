Тече, як вода, але зберігає форму. Вчені випадково створили новий тип льоду — схожий існує на супутниках Сатурна та Юпітера

Дослідники Університетського коледжу Лондона (UCL) й Кембриджа створили нову форму льоду, яка має властивості, що докорінно змінюють наше розуміння про “твердий” стан води.

Нещодавно виявлений лід є аморфним — тобто його молекули знаходяться в дезорганізованій формі, а не акуратно впорядковані, як у звичайному кристалічному льоду. Аморфні форми здебільшого зустрічаються у космосі, оскільки космічне середовище не має достатньо теплової енергії для утворення кристалів.

У дослідженні, опублікованому в журналі Science, команда використала процес кульового млина — енергійно струшуючи звичайний лід разом зі сталевими кульками в охолодженій до -200°C банці. Замість очікуваних маленьких шматочків льоду, вчені отримали нову аморфну форму льоду — яка на відміну від інших відомих типів мала таку саму щільність, як рідка вода і разом з тим зовні походила на подрібнений лід.

The research team used a process called ball milling, vigorously shaking ordinary ice together with steel balls in a jar cooled to -200 degrees Centigrade. “We shook the ice like crazy and destroyed the crystal structure,” said lead author Dr Alexander Rosu-Finsen. 2/6 pic.twitter.com/4Dr2q9arKk

