Скеляста планета під назвою KMT-2020-BLG-0414 розташована за 4 000 світлових років від Землі й обертається навколо тліючого білого карлика — об’єкта, що колись був великою зіркою, на кшталт нашого Сонця.

Зірки подібних розмірів живуть у середньому близько 10 млрд років, тоді як по завершенню цього терміну вони перетворюються на червоних гігантів, поглинаючи розташовані поряд планети. Якщо подібна доля якимось чином омине нашу Землю, то вона стане схожою на знайдену KMT-2020-BLG-0414 — порожню скелясту планету, що поступово віддаляється від вмираючого білого карлика.

Детально про KMT-2020-BLG-0414 розказано в статті, опублікованій 26 вересня в журналі Nature Astronomy (через livescience).

«На цей час у нас немає консенсусу щодо того, чи зможе Земля уникнути поглинання Сонцем», — каже астроном і провідний автор дослідження Кемінг Чжан з Каліфорнійського університету. «У будь-якому випадку планета буде придатною для життя ще близько мільярда років, після чого земні океани випаруються — задовго до ризику бути проковтнутим червоним гігантом».

Віддалена планетна система розташована біля балджу Балдж — скупчення зір у центральній зоні спіральної галактики, яке має кулясту форму; внутрішня, найщільніша частина сфероїдального компонента спіральної галактики. У спіральних галактиках, які спостерігаються «з ребра», балдж має вигляд кулястого потовщення у центрі диска. в центрі нашої галактики, і вперше астрономи звернули на неї увагу ще у 2020 році, коли та рухалась на тлі світла ще більш віддаленої зірки, розташованої за 25 000 світлових років від нас.

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Далі біля зірки помітили й планету, яка оберталась на удвічі більшій відстані від своєї зірки у порівнянні з відстанню між Землею та Сонцем (сама планета також удвічі більша, аніж наша). Окрім білого карлика у системі помітили й коричневого — приблизно у 17 разів більшого за Юпітер.

Доля людства у майбутньому вже давно стала предметом диких спекуляцій: вчені не знають, чи переживе Земля фазу червоного гіганта, а до цього — наслідки глобального потепління. Однак Чжан припускає, що люди одного разу можуть «перескочити» на супутники Європу та Енцелад, які обертаються навколо Юпітера та Сатурна відповідно, — крижані світи, що стануть водними у майбутньому.