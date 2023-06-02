Новини Наука та космос 02.06.2023 о 17:17

Телескоп Джеймса Вебба виявив 10-кілометровий водяний шлейф на супутнику Сатурна

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Величезний водяний шлейф, виявлений телескопом Джеймса Вебба на Енцеладі, простягається на 10 000 км – попри те, що діаметр самого супутника становить всього 500 км.

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Енцелад – це 6-й за величиною супутник Сатурна та 19-й за розмірами супутник в Сонячній системі, який є дуже цікавою мішенню для дослідників через те, що містить глобальний резервуар солоної води, прихований під крижаною корою. Супутник викидає в космос частинки льоду, змішані з водяною парою та органічними сполуками, через гейзероподібні вулкани в ущелинах.

Зображення з телескопа Джеймса Вебба, яке показує шлейф водяної пари, що вилітає з Енцелада. Вставка, зображення з Cassini, підкреслює, наскільки маленьким супутник Саутарні виглядає у порівнянні з потоком. Фото: NASA
Зображення телескопа Джеймса Вебба, яке показує шлейф водяної пари, що вилітає з Енцелада. Вставка знімка Cassini підкреслює, наскільки маленьким супутник Сатурна виглядає у порівнянні з потоком. Фото: NASA

Однак телескопу Вебба вдалось зафіксувати цілий шлейф водяної пари, розміри якого у 20 разів перевищують розміри супутника, на якому він виник. За словами дослідників NASA, він виходить з регіону на південному полюсі Енцелада і простягається далеко за межі своєї початкової точки – на 10 000 км.

Цей потік цікавий і швидкістю, з якою виходить водяна пара – приблизно  300 літрів на секунду. За оцінками NASA, такий шлейф міг би наповнити басейн олімпійських розмірів всього за пару годин, тоді як садовому шлангу на Землі знадобилося б понад два тижні, щоб досягти такого ж результату.

Деталізація процесу, в якому шлейф живить водою всю систему Сатурна. Зображення: NASA
Деталізація процесу, в якому шлейф живить водою систему Сатурна. Зображення: NASA

Залишаючи поверхню Енцелада, шлейф прямує відносно швидкою орбітою супутника (приблизно 33 год), залишаючи за собою гало в формі бублика – поряд з «E-кільцем» Сатурна. Астрономи,  аналізуючи дані, зібрані інструментами Вебба, визначили, що приблизно 30% води, викинутої з Енцелада, залишається на орбіті навколо Сатурна – тоді як решта 70% наповнює водну систему планети.

Кільця Сатурна повільно розпадаються, а «крижаний дощ» з уламків, що потрапляє в атмосферу планети, нагріває її


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