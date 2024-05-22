ASUS анонсувала ігрові монітори ROG Strix OLED XG27AQDMG з глянцевою панеллю та ROG Strix XG27UCG з двома режимами роботи

Компанія ASUS анонсувала два нових геймерських монітори в рамках серії Republic of Gamers. Моделі ROG Strix OLED XG27AQDMG та Strix XG27UCG мають діагональ екрана 27 дюймів, але відрізняються за ключовими характеристиками та унікальними можливостями.

ROG Strix OLED XG27AQDMG – перший у світі ігровий монітор із глянцевою WOLED-панеллю. Новинка забезпечує на 20% яскравіше зображення порівняно з моніторами ROG Strix OLED попереднього покоління. Щоб розв’язати проблему мерехтіння зображення OLED-панелі при активації функції змінної частоти оновлення (VRR), в цій моделі запропоновано нову технологію OLED Anti-flicker. Вона має 3 режими налаштування частоти оновлення (висока/середня/вимкнено). Вибір оптимального режиму дає змогу зменшити мерехтіння під час зміни частоти оновлення в межах відповідного діапазону.

Ігровий монітор ROG Strix OLED XG27AQDMG має роздільну здатність QHD (2560×1440 пікселів) та частоту оновлення зображення 240 Гц. Також згадується про час відгуку 0,03 мс (від сірого до сірого) й сумісність з технологією NVIDIA G-SYNC. Монітор оснащено окремим адаптером, що знижує робочу температуру й зменшує ризик вигоряння OLED-панелі. Крім того, XG27AQDMG оснащений спеціальним радіатором і функціями ASUS OLED Care для додаткового захисту панелі.

ROG Strix XG27UCG – перший у світі 27-дюймовий дворежимний монітор з РК-панеллю. За допомогою гарячої клавіші він дозволяє перемикатися між «рідною» роздільною здатністю 4K з частотою оновлення 160 Гц і роздільною здатністю Full HD з частотою оновлення 320 Гц. 4K-панель типу Fast IPS має щільність 164 пікселів на дюйм і час відгуку 1 мс. Монітор XG27UCG пропонує користувачам різні варіанти підключення, зокрема USB Type-C (DP Alt Mode, Power Delivery), DisplayPort 1.4 та HDMI 2.1.

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