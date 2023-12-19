ASUS ExpertCenter E1 AiO – перший моноблок ASUS із вбудованим акумулятором і сенсорним екраном

ASUS повідомила про доступність в Україні ExpertCenter E1 AiO – універсального моноблочного комп’ютера для бізнесу, оснащеного акумулятором. Його обладнано яскравим і чітким 15,6-дюймовим мультисенсорним дисплеєм, безшумною безвентиляторною системою охолодження та широким набором портів.

ExpertCenter E1 AiO позиціюється рішенням для різноманітних сфер застосування: від касових апаратів та інформаційних терміналів у закладах охорони здоров’я до керування виробничими лініями та автоматизованої реєстрації в готелях, аеропортах тощо. Цей моноблок також може бути налаштований для використання в освітніх установах, щоб дати можливість викладачам проводити презентації або надавати інтерактивні інформаційні послуги студентам.

ExpertCenter E1 AiO оснащений вбудованим акумулятором, що захистить дані та поточні завдання на той випадок, якщо непередбачувані обставини спричиняють відключення електроенергії. Щойно ExpertCenter E1 AiO виявляє, що зникло живлення, автоматично вмикається живлення від акумулятора, а на екрані з’являється відповідне попередження.

ExpertCenter E1 AiO оснащений пасивною безшумною системою охолодженню, що важливо в деяких сценаріях використання, наприклад, у медичних закладах, роздрібній торгівлі тощо. Така конструкція зменшує циркуляцію пилу всередині корпусу, а також мінімізує енергоспоживання..

Моноблок оснастили процесором Intel Celeron, 8 ГБ оперативної пам’яті та SSD-накопичувачем на 256 ГБ. 15,6-дюймовий сенсорний екран може розпізнавати до 10 одночасних дотиків. ExpertCenter E1 AiO сумісний зі стандартними кріпленнями VESA для встановлення на кронштейні. Комп’ютер має усі необхідні варіанти з’єднання, як-от COM-порти, HDMI, USB 3.2 Gen 1 Type-A і Type-C, Ethernet (RJ45), а також кардридер формату SD.

ДОСТУПНІСТЬ І ЦІНА

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Моноблок ASUS ExpertCenter E1 AiO (E1600WKAT-BA107M) з вбудованим акумулятором вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 26 999 грн. Також у продажу конфігурації цього комп’ютера без акумулятора.