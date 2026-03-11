Новини Пристрої 11.03.2026 comment views icon

ASUS: MacBook Neo за $599 став "шоком" для індустрії Windows-ПК

Вадим Карпусь

Apple MacBook Neo

Співгенеральний директор ASUS С.Й. Хсу заявив, що новий бюджетний ноутбук Apple MacBook Neo може серйозно змінити розклад сил на ринку ПК. За його словами, стартова ціна $599 стала справжнім “шоком” для індустрії комп’ютерів на базі Windows.


Під час фінансової конференції керівник ASUS пояснив, що виробники ПК давно звикли конкурувати з Apple у преміальному сегменті, де ціни традиційно високі. Однак поява доступного ноутбука змінює правила гри.

“У минулому цінова політика Apple завжди була високою. Тому випуск дуже бюджетного продукту — це очевидний шок для всієї індустрії”, — сказав він.

За його словами, потенційну загрозу вже обговорює весь ринок персональних комп’ютерів, включно з такими гравцями, як Microsoft, Intel та AMD. Чутки про MacBook Neo ходили майже рік, тому виробники ПК вже думають, як відповідати на новий пристрій  Apple.

Водночас керівник ASUS вважає, що привабливість MacBook Neo може бути обмеженою. Ноутбук оснащений 8 ГБ “уніфікованої пам’яті”, яка фактично виконує роль оперативної пам’яті. Користувачі не можуть її розширити після покупки.


Хсу також описав MacBook Neo як пристрій для споживання контенту, порівнявши його з Apple iPad. За його словами, це відрізняється від сценаріїв використання повноцінних ноутбуків, які здатні виконувати більш ресурсоємні обчислювальні задачі.

Попри критику, у незалежних оглядах MacBook Neo часто отримує відмінні оцінки. Ноутбук демонструє високу швидкість у базових завданнях і навіть дозволяє запускати легкі ігри. Попередні замовлення відкрили минулого тижня, а початок постачання запланований на 11 березня. При цьому терміни доставки вже збільшилися до кількох тижнів, що може свідчити про високий попит на новинку.

Хсу підкреслив, що реальний вплив MacBook Neo на ринок ПК стане зрозумілим лише з часом. За його словами, різниця у програмному забезпеченні може стримувати користувачів Windows від переходу на ноутбук Apple. Хоча для базових потреб, як от робота з браузером чи текстовим редактором, перегляд соціальних мереж та медіа, програмна платформа не має великої різниці.

Водночас Хсу очікує, що виробники комп’ютерів на базі Windows почнуть випускати моделі, які безпосередньо конкуруватимуть з новинкою. Однак індустрія ПК стикається ще з однією серйозною проблемою — дефіцитом пам’яті, який виник через різке зростання попиту на ШІ-обчислення. За даними ASUS, ціни на пам’ять за квартал зросли більш ніж на 100%, що підтверджують й інші виробники, зокрема HP.

Керівник ASUS попередив, що коли компанія використає наявні запаси пам’яті і змушена буде закуповувати нові партії, їй доведеться переглянути ціни на ноутбуки та компоненти. Це може призвести до подорожчання. При цьому виробник прагне зберегти конкурентоспроможність своїх продуктів. Очікується, що дефіцит пам’яті триватиме приблизно два роки, адже нові заводи з її виробництва почнуть працювати лише наприкінці 2027 року.

Джерело: pcmag

