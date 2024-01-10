ASUS представила перший ігровий ROG NUC та інші компактні комп’ютери

На виставці CES 2024 компанія ASUS показала не лише ноутбуки, а й ультракомпактні настільні системи. У тому числі представлено першу компактну ігрову систему NUC.

ASUS NUC 14 Pro

Нові моделі NUC 14 Pro та NUC 14 Pro+ можуть використовуватись як споживачами, так і у сфері бізнесу. Вони сумісні з Windows 11, Windows 11 IoT Enterprise та різними дистрибутивами Linux. Новинки оснащені процесорами Intel Core Ultra 9 з інтегрованою графікою Intel Arc і технологією Intel vPro. Також вони можуть комплектуватися до 96 ГБ пам’яті DDR5-5600 та двома SSD NVMe x4. Ці пристрої підтримують одночасне підключення до 4 моніторів. Для цього доступні два роз’єми HDMI 2.1 (TMDS) і два Thunderbolt 4 (залежно від моделі). NUC 14 Pro виконаний у корпусі 4×4 дюйма (10,2х10,2 см) з матовим текстурованим покриттям та верхньою панеллю, а NUC 14 Pro+ – у новому корпусі 5×4 дюйма (12,7х10,2 см), виготовленому з анодованого алюмінію.

ASUS ROG NUC

ROG NUC – це перша у світі ігрова система NUC. Завдяки процесорам Intel Core Ultra 9/Ultra 7 та дискретній відеокарті NVIDIA RTX 4070 або 4060, ця система дозволяє запускати ігри на високих налаштуваннях якості графіки. 2,5-літровий (270×180×50 мм) корпус спроєктований таким чином, щоб забезпечити швидкий доступ до системи. Це дозволяє легко виконувати модернізацію та очищення системи. Для підключення передбачені роз’єми HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4/USB4 Type-C, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 та бездротовий модуль Intel Killer WiFi 6E AX1690i. Підтримується до 4 моніторів одночасно.

ASUS Fanless Chromebox CF40

ASUS Fanless Chromebox CF40 – це компактне економічне рішення для бізнесу. Воно може використовуватися як безшумний офісний комп’ютер, а також в режимі цілодобової роботи в цифрових табло та кіосках. Комп’ютер оснащений процесором Intel Celeron N4500 із графічним ядром Intel UHD Graphics. Доступні два виходи HDMI і роз’єми USB-C. Пристрій підтримує Google Admin Console, Chrome Enterprise та автоматичну реєстрацію.

ASUS ExpertCenter PN65

ASUS ExpertCenter PN65 – це компактний настільний комп’ютер із процесором Intel Core Ultra, двоканальною пам’яттю DDR5 та підтримкою двох твердотільних накопичувачів PCIe 4.0 x4. Інтерфейси підключення представлені роз’ємами HDMI, DisplayPort 1.4, COM, VGA та LAN Intel 2,5 Гбіт/с. Підтримується можливість підключення чотирьох дисплеїв та роздільна здатність 8K UHD з частотою до 60 Гц.