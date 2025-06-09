ASUS ROG Xbox Ally — Microsoft представила «власну» портативну консоль з чипом Ryzen Z2

Портативна ігрова консоль ROG Xbox Ally / Microsoft

Останнім часом на ринку з’являється все більше портативних ігрових консолей. І це вже не просто забавки, а повноцінні кишенькові комп’ютери, які навіть можуть потягатися з ноутбуками. Цьому сприяють продуктивні мобільні процесори AMD. І ось тут на сцену виходять Microsoft й ASUS зі спільним анонсом пари нових консолей ROG Xbox Ally. Це не просто продовження знайомої серії ROG Ally, а спроба створити портативну ігрову платформу на базі Windows 11.

Характеристики ROG Xbox Ally

Нові портативні ігрові консолі ROG Xbox Ally створені на базі чипів AMD Ryzen Z2 Series. Звучить, як Xbox у кишені, але насправді — це повноцінна комп’ютерна система з Windows 11, тільки з серйозно переробленим інтерфейсом і пріоритетом на ігровий досвід.

Microsoft та ASUS пропонують моделі ROG Xbox Ally й ROG Xbox Ally X, які дещо відрізняють технічними характеристиками:

ROG Xbox Ally має чип Ryzen Z2A, 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач M.2 2280 місткістю 512 ГБ;

ROG Xbox Ally X пропонує потужніший процесор Ryzen Z2 Extreme, 24 ГБ ОЗП та накопичувач місткістю 1 ТБ.

Обидві моделі отримали 7-дюймові IPS екрани з роздільною здатністю FHD (1080p) та частотою оновлення 120 Гц. Докладні характеристики обох пристроїв представлені в наступній таблиці.

З огляду на характеристики, це не просто «портативка», а серйозний кандидат на роль основного геймерського пристрою для поїздок і дивану.

Програмна платформа

Попри назву, це не справжній Xbox у формі портативної консолі. Microsoft вирішила не роздвоювати бренди, а просто зробила ексклюзивну версію Windows 11 для Ally. І це більше, ніж просто лаунчер для всіх ваших комп’ютерних ігор, а й глибока оптимізація, яка звільняє ресурси для ігор та підвищує енергоефективність. Отже, ця версія:

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має нову програму Xbox App, що запускається у повноекранному режимі;

відключає зайві фонові процеси Windows (навіть Робочий стіл);

зменшує споживання енергії у режимі очікування втричі;

звільняє до 2 ГБ оперативної пам’яті для ігор;

дозволяє розблоковувати Windows за допомогою геймпада;

підтримує зручну багатозадачність через оновлену Xbox Game Bar та Alt+Tab.

Загалом, це перша серйозна спроба Microsoft адаптувати Windows під керування джойстиком, а не мишею й клавіатурою. Можливо, це той випадок, коли «ігрова Windows» нарешті почне не дратувати, а справді тішити.

Microsoft обіцяє, що з 2026 року нові функції стануть доступними й для інших портативних пристроїв, включаючи оригінальну серію ROG Ally, Lenovo Legion Go та інші. Але поки що це все ексклюзивно для Xbox Ally та Xbox Ally X.

Старт продажів цих новинок обіцяють на передсвятковий сезон, хоча цін поки не розкривають.

Поки що все виглядає так, ніби ROG Xbox Ally — це щось середнє між геймерським ноутбуком і портативною консоллю. Мікс Windows, Xbox і Ryzen звучить цікаво, що обіцяє легкий доступ до Steam, Xbox Game Pass та вибагливих настільних ігор в одному кишеньковому форматі. Як ця вибухова суміш працюватиме в реальності, продемонструють тести та огляди вже після виходу пристроїв на ринок.

Джерело: videocardz, notebookcheck