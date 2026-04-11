Mozilla оприлюднила звіт, де звинувачує Microsoft у використанні “темних патернів” для просування Edge. Корпорація перетворила Windows на інструмент примусового витіснення конкурентів з ринку.





Компанія Mozilla опублікувала резонансний звіт “Під капотом”, у якому прямо звинувачує Microsoft у системному зловживанні монопольним становищем. Згідно з матеріалом TechSpot, редмондці використовують Windows як рекламний щит.

Основний удар припадає на альтернативні браузери, такі як Firefox та Chrome. Microsoft перетворила операційну систему на платформу, де новий ШІ-помічник Copilot та Edge стали інструментами для витіснення конкурентів.

Mozilla стверджує, що нинішня стратегія корпорації є найбільш агресивною з часів “браузерних війн” 90-х років. Microsoft системно ускладнює життя тим, хто не хоче користуватися стандартними інструментами. Зокрема, Copilot часто ігнорує вибір браузера за замовчуванням. Навіть якщо основною програмою встановлено іншу, ШІ-чатбот все одно відкриває всі посилання виключно через Edge, не залишаючи користувачу вибору.





Крім того, Windows регулярно закидає людей нав’язливими сповіщеннями. Ці повідомлення часто дискредитують конкурентів або використовують оманливі елементи інтерфейсу, щоб змусити людину повернутися до Edge.

Особливе занепокоєння викликає інтеграція штучного інтелекту в ядро системи. Оскільки Copilot стає центральним елементом взаємодії з ОС, його жорстка прив’язка до Edge створює замкнену екосистему.

З такої “клітки” майже неможливо вийти без спеціальних технічних знань. Mozilla закликає регуляторів у Європі та США звернути увагу на ці практики, оскільки вони прямо шкодять відкритому вебу. Ситуація ускладнюється постійними змінами в меню налаштувань. Microsoft робить процес перемикання програм за замовчуванням дедалі заплутанішим, перетворюючи просту дію на квест для терплячих.

Аналітики підкреслюють, що такі дії можуть призвести до нових масштабних судових позовів. Поки регулятори вивчають звіт, мільйони користувачів стикаються з маркетингом, який робить вільний вибір ілюзорним.

Джерело: TechSpot