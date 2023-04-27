Консоль ASUS ROG Ally з AMD Ryzen Z1 Extreme та 512 ГБ SSD коштуватиме $700 — лише на $50 дорожче за Steam Deck

Портативна ігрова консоль ASUS ROG Ally перевершує Steam Deck у продуктивності, якості екрана та універсальності – по суті це портативний комп’ютер із десктопною Windows. За словами компанії, молодша версія ROG Ally з чипом AMD Ryzen Z1 є вдвічі швидшою за консоль Valve, модель з процесором Z1 Extreme повинна забезпечувати ще більший приріст. Успішній конкуренції зі Steam Deck може стати на заваді лише ціна, але згідно з неофіційними даними вона не буде надто високою.

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Перевірений інсайдер Роланд Квандт повідомив The Verge, що старша версія консолі з Ryzen Z1 Extreme та 512 ГБ пам’яті буде коштувати $699,99 – всього на $ 50 дорожче Steam Deck з такою ж місткістю накопичувача. Відповідно, модель зі звичайним Z1 має бути ще дешевшою. Ще один інсайд підтверджує таку ціну:

ASUS ROG Ally (AMD Z1 Extreme) = $699.99 https://t.co/GDkz6wZNWI — SnoopyTech (@_snoopytech_) April 26, 2023

Здається неймовірним, що ASUS пропонує настільки потужний пристрій не набагато дорожче за менш технічно просунутого конкурента. Про характеристики ASUS ROG Ally ми вже писали раніше, відзначимо лише сенсорний екран 1080p 120 Гц, чип AMD Ryzen Z1 Extreme з графікою RDNA 3 (імовірно, Radeon M780), повноцінну Windows 11 та набагато тихіший кулер.

Відкритим залишається питання конкуренції у нижньому ціновому сегменті: Steam Deck з 64 ГБ eMMC коштує від $399, молодша Ally все ще може виявитися суттєво дорожчою. Також точно не відомий час автономної роботи консолі ASUS та місткість акумулятора. Точну вартість ROG Ally та більше технічних деталей ми дізнаємось вже 11 травня, у день початку продажу.