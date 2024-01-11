ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH ─ перший у світі портативний монітор із гнучкою OLED-панеллю за ціною $2000

Під час проведення виставки CES 2024 компанія ASUS продемонструвала портативний монітор ZenScreen Fold OLED MQ17QH. Це перший у світі пристрій із гнучкою OLED-панеллю та спеціальним механізмом, що дозволяє складати й розкладати його.

В розкладеному стані дисплей має діагональ 17,3 дюйма. Це ще далеко від звичних офісних 24 чи 27-дюймових моніторів, проте значно краще, ніж можуть забезпечити ультрапортативні ноутбуки. В ASUS ZenScreen Fold використовується OLED-панель з роздільною здатністю QHD (2560×1920 пікселів). Дисплей здатний відображати 100% відтінків колірного простору DCI-P3 та сертифікований DisplayHDR True Black 500.

Шарнір у формі краплі води забезпечує плавну зміну кутів огляду. Стандартний порт для штатива дозволяє адаптуватися до різних варіантів встановлення. Для підключення джерел сигналу доступні інтерфейси mini-HDMI й два порти USB-C. Також є аудіо роз’єм 3,5 мм. Пристрій має товщину 9,7 мм (у найтоншому місці в розкладеному стані) та вагу 1,2 кг. Він постачається із захисним дорожнім футляром.

Ціна ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH заявлена на рівні $2000.

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