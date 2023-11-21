Backfire ─ український дрон з дальністю 35 км, стійкий до російського РЕБу

Учасники українського оборонного кластера Brave1 розробили ударний дрон Backfire. Він здатний долати відстань до 35 км та залітати в тил противника. Завдяки цьому БПЛА може використовуватися для знищення російської артилерії, логістичних вузлів, ворожих складів й командних пунктів.

Як повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, дрон має GPS-антену, «яку майже неможливо заглушити». Завдяки цьому Backfire дуже стійкий до ворожих засобів РЕБу. Також через повну автономність безпілотника росіяни не можуть вирахувати його координати та наземної команди. Це убезпечує операторів.

Наразі Backfire вже перебуває на фронті та демонструє «хороші результати». За останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій. Розробники співпрацюють зі зведеним загоном «Злі птахи» ЗСУ, які допомагають удосконалювати безпілотник.

Дрон Backfire вже пройшов комісію Міноборони та очікує наказ на допуск до експлуатації. Це означає, що держава офіційно зможе закуповувати ці безпілотники. Команда творців уже готується до серійного виробництва БПЛА.

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