Baldur’s Gate 3 дивує знову: фанат розблокував 15 хвилин прихованих катсцен

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Larian Studios: «Це неможливо!». Гравці: «Потримайте моє зілля».

Ютубер SlimX відкрив для гравців Baldur’s Gate 3 новий вимір гри. Він знайшов спосіб активувати приховані сцени, які розробники з Larian Studios вважали недоступними для аудиторії.

Ці сцени позначені у файлах гри спеціальним прапорцем «IMPOSSIBLE». Проте SlimX з’ясував, що достатньо змінити значення цього прапорця на «true», щоби побачити раніше недоступний контент.

У своєму 15-хвилинному відео блогер показав різноманітні взаємодії між персонажами. Серед них — реакції Тінесерди (Shadowheart) на видалення її з команди, які змінюються залежно від рівня схвалення гравця. Також можна побачити, як Мінтара розпитує про причини, чому її пощадили.

Окрему увагу привертає вирізана фінальна сцена. У ній уся команда ніби знущається з Ґейла, запитуючи мага, чому він сумує після перемоги над головним антагоністом.

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З виходом сьомого патчу для Baldur’s Gate 3 гравці очікують на нові відкриття. Наприклад, на дуже поганий фінал Темної Жаги.

Нагадаємо, Larian поділилися статистикою про те, як гравці проходили Baldur’s Gate 3.

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Джерело: PCgamer

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