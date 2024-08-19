Baldur’s Gate 3 отримає новий злий фінал — геймплейний тизер від Larian

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Baldur’s Gate 3 отримає дуже поганий новий фінал для Темної Жаги у вересні. Larian Studios показала його геймплейний тизер.

У дописі в X Twitter Larian показала персонажа Темну Жагу, який приносить у жертву своїх супутників: Шедовхарт, Лаєзель та Вілла. Він використовує контроль розуму, щоб змусити їх до смертельного стрибка. Відео триває 52 секунди.

Новий фінал з’явиться разом з останнім великим оновленням Baldur’s Gate 3 у вересні. Конкретна дата випуску ще не оголошена.

Father would be so proud. Embrace your destiny and feast your eyes on a new evil ending cinematic teaser for the Dark Urge, landing this September 👇 Warning: contains spoilers! pic.twitter.com/1TkwDGqyle — Baldur’s Gate 3 (@baldursgate3) August 19, 2024

«Батько мав би пишатися. Прийміть свою долю та насолоджуйтесь новим кінематографічним тизером зі злим кінцем для Темної Жаги, який вийде цього вересня».

Baldur’s Gate 3 стала несподіваним хітом 2023 року. Larian завершила гру, і не збирається випускати доповнень до неї. Але, як бачимо, Baldur’s Gate 3 все ще здатна здивувати.

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Джерело: IGN

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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