Baldur’s Gate 3 отримає новий злий фінал — геймплейний тизер від Larian

Baldur’s Gate 3 отримає дуже поганий новий фінал для Темної Жаги у вересні. Larian Studios показала його геймплейний тизер.

У дописі в X Twitter Larian показала персонажа Темну Жагу, який приносить у жертву своїх супутників: Шедовхарт, Лаєзель та Вілла. Він використовує контроль розуму, щоб змусити їх до смертельного стрибка. Відео триває 52 секунди.

Новий фінал з’явиться разом з останнім великим оновленням Baldur’s Gate 3 у вересні. Конкретна дата випуску ще не оголошена.

Father would be so proud.

Embrace your destiny and feast your eyes on a new evil ending cinematic teaser for the Dark Urge, landing this September 👇

Warning: contains spoilers! pic.twitter.com/1TkwDGqyle

— Baldur’s Gate 3 (@baldursgate3) August 19, 2024