Baldur’s Gate 3 отримала масштабний патч: повна підтримка модів і нові «злі» фінали

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія Larian Studios випустила довгоочікуваний сьомий патч для рольової гри Baldur’s Gate 3. Оновлення вражає своїм масштабом — нотатки до патчу містять понад 18 000 слів.

Ключовою особливістю нового патчу стала повна підтримка користувацьких модифікацій. Розробники надали детальні інструкції для створення модів, проте попередили, що деякі сторонні модифікації можуть стати несумісними після встановлення оновлення.

Сьомий патч додав нові кінематографічні сцени для «найзліших» фіналів, які гравці можуть створити для своїх персонажів. Також розробники внесли зміни до режиму Честі, зробивши його ще складнішим. Зокрема, деякі боси отримали нові «Легендарні дії». Наприклад, якщо гравець зіштовхне Дрора Рагзліна в павучу яму, той тепер намагатиметься нацькувати павуків на гравця.

Власникам Mac і консольних версій доведеться почекати до жовтня, щоб отримати це оновлення. Розробники пояснюють затримку необхідністю додаткових технічних перевірок. Через це гравці на консолях не зможуть завантажувати крос-збереження з ПК-версії з сьомим патчем.

Larian Studios підтвердила, що сьомий патч — не останнє оновлення для гри. У майбутньому розробники планують випустити ще кілька патчів, які додадуть кросплей і фоторежим.

Розмір патчу становить приблизно 11,6 ГБ, а для його встановлення потрібно 160 ГБ вільного місця. Якщо на диску недостатньо місця, розробники рекомендують видалити гру та завантажити оновлену версію.

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Попри подальші плани щодо оновлень, команда Larian зазначила:

«Настав час повернутися до нашої печери та повісити обладунки на стіну, поки ми зосередимося на створенні нашого наступного проєкту».

Повний перелік змін тут.

Нагадаємо, нещодавно ютубер знайшов спосіб активувати приховані сцени, які розробники з Larian Studios вважали недоступними для аудиторії.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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