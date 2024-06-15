Банк Wells Fargo звільнив співробітників за імітацію роботи — користувалися симуляторами активності миші та клавіатури

Минулого місяця банк Wells Fargo звільнив понад десять співробітників через імітацію ними роботи. Згідно з повідомленням, надісланим регулятору (Financial Industry Regulatory Authority), працівники підрозділу управління капіталом та інвестиціями були «звільнені після розгляду звинувачень, пов’язаних із симуляцією клавіатури, що створює враження активної роботи».

Пристрої та програмне забезпечення для імітації роботи, іноді відомі як переміщувачі миші, набули популярності в епоху роботи вдома, спричинену пандемією COVID. Люди обмінювалися порадами щодо їх використання в соціальних мережах Reddit і TikTok. Такі гаджети доступні на Amazon менш ніж за $20. Не повідомляється, чи займалися працівники симуляцією вдома або в офісі.

Фінансова галузь була однією з найагресивніших у поверненні співробітників назад до офісів, коли пандемія відступила. Втім, Wells Fargo дала працівникам більше часу, ніж конкуренти JPMorgan або Goldman Sachs.

На початку 2022 року Wells Fargo почала вимагати від співробітників повернення в до офісів згідно з «гібридною гнучкою моделлю». Банк очікує, що більшість з них перебуватимуть в офісі щонайменше три дні на тиждень. Керівництво перебуватиме в офісі чотири дні, багато інших повернуться на повні 5 днів.

Звільнення нагадали про інший епізод у Wells Fargo кілька років тому, коли компанія розслідувала порушення політики витрат співробітниками спроби оплатити коштом фірми невідповідну вечерю.

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Джерело: Bloomberg