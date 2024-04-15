На початку місяця Tesla вперше за чотири роки відзвітувала про падіння продажів електромобілів, а зараз лідер ринку готується звільнити щонайменше 14 000 співробітників — 10% від усього штату (140 473) на початок 2024 року. Про це пишуть Electrek та Reuters, які отримали копію внутрішнього листа-розпорядження, розісланого від імені CEO Ілона Маска.

Які саме команди Tesla скоротять, наразі невідомо. У зверненні до працівників CEO Tesla Ілон Маск назвав рішення про звільнення найгіршим, але вимушеним і необхідним.

«Це те, що найбільше ненавиджу, але це потрібно зробити. Це дозволить нам бути більш ощадливими та інноваційними до настання фази зростання у наступному циклі». Ілон Маск, Співзасновник та гендиректор Tesla

За підсумками першого кварталу 2024 року Tesla “перемогла” BYD після першого нокдауну в останньому кварталі 2023 року та повернула собі лідерство на світовому ринку електромобілів. Але продажі у Tesla в річному вираженні впали вперше з коронавірусного 2020-го: сумарно компанія Ілона Маска відвантажила клієнтам 386 810 електромобілів — на 8,5% менше, ніж в аналогічному кварталі 2023 року (422 875).

Повний фінансовий звіт Tesla опублікує 23 квітня, тоді зможемо дізнатися, наскільки сильно погіршаться ключові фінансові показники — лише пригадаємо, що наслідки цінової війни не забарилися. Станом на зараз компанія Ілона Маска вичерпала потенціал подальшого зниження цін в Китаї, який лишається для компанії найбільшим ринком, і рентабельність продовжує падати на тлі сповільнення зростання в Європі та США.

На початку квітня Reuters повідомило, що Tesla передумала випускати доступний електромобіль Model 2 за $25 000, який вперше Маск анонсував у 2020 році, й натомість вирішила зосередитися на новому роботаксі, чиї терміни виходу з 2020 року вже з’їжджали кілька разів. У відповідь Ілон Маск назвав повідомлення Reuters “брехнею” та анонсував анонс роботаксі 8 серпня. Існує припущення, що насправді Tesla не скасовувала вихід Model 2, а 8 серпня Tesla представить два однакових на вигляд моделі авто: однією з них буде роботаксі без керма і педалей, а іншою — компактний автомобіль. Одночасно Tesla може анонсувати старт виробництва Robotaxi, і посунути версію з кермом та педалями на пізнішу дату.

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