Новини IT-бізнес 11.03.2026 comment views icon

Голлівуду кінець? YouTube генерує більше рекламного доходу, ніж Disney, NBC, Paramount і WBD разом узяті

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Голлівуду кінець? YouTube генерує більше рекламного доходу, ніж Disney, NBC, Paramount і WBD разом узяті.
Depositphotos

YouTube торік отримав більше доходу від реклами, ніж 4 голлівудських медіагіганта разом. Рекламна виручка YouTube у 2025 році склала $40,4 млрд, що перевищило $37,8 млрд, які заробила четвірка його найближчих конкурентів.


За даними медіадослідницької компанії MoffettNathanson, це суттєва зміна порівняно з 2024 роком, коли рекламна виручка YouTube у $36,1 млрд була меншою за $41,8 млрд, які разом отримали Disney, NBCUniversal (Comcast), Paramount Skydance і Warner Bros. Discovery. YouTube зберігає близько половини свого рекламного доходу, виплачуючи авторам 55% від реклами стандартних відео.

“YouTube тепер є найбільшою медіакомпанією у світі, випередивши Disney — якщо не враховувати доходи від experiential-послуг”, — зазначили аналітики MoffettNathanson Майкл Натансон і Роберт Фішман.

Втім, рекламний бізнес — не єдина сфера, у якій домінує YouTube. У січні YouTube також отримав більше переглядів на американських телевізорах, ніж стримери Disney, NBCU, Paramount і WBD разом, за даними Nielsen. Netflix — єдиний платний стример, який конкурує з YouTube за часткою переглядів (12,5% проти його 8,8%), хоча поки що він не є великим гравцем у рекламі.

Голлівуду кінець? YouTube генерує більше рекламного доходу, ніж Disney, NBC, Paramount і WBD разом узяті.
Дані: Business Insider

YouTube також отримав майже $22 млрд доходу від підписок у 2025 році, завдяки живому стримеру YouTube TV, безрекламним пакетам YouTube Premium і YouTube Music та сервісу NFL Sunday Ticket для фанатів футболу. Google планує прискорити цей ріст цього року за допомогою “тонких пакетів” (skinny bundles) для YouTube TV, включно зі спортивним пакетом.

Голлівуду кінець? YouTube генерує більше рекламного доходу, ніж Disney, NBC, Paramount і WBD разом узяті.
Дані: Business Insider

Аналітики MoffettNathanson прогнозують, що зростання доходу YouTube від підписок перевищить зростання рекламного бізнесу. Водночас компанія очікує, що рекламний дохід платформи зростатиме здоровими темпами: близько 10% щороку протягом наступних трьох років. За оцінками аналітиків, якщо розглядати його як окрему компанію, YouTube може бути оцінений приблизно у $500-560 млрд.

“YouTube є “однією з небагатьох” медіакомпаній, яка “стане сильнішою у епоху ШІ”, написали Натансон і Фішман.

Проте рекламний дохід YouTube значно нижчий, ніж у технологічних гігантів, таких як Meta (материнська компанія Facebook), яка отримала близько $196,2 млрд рекламного доходу у 2025 році, та у власної материнської компанії Alphabet, що заробила $224,5 млрд минулого року на рекламі у пошуку. Ще лячніше для голлівудських гігантів, ніж нинішня позиція YouTube, те, що платформа може бути особливо пристосованою для процвітання у часи поширення відео з ШІ та коротких кліпів.


Блогер обманув YouTube 3-хвилинним відео, яке насправді триває вдвічі довше

Джерело: Business Insider

Популярні новини

arrow left
arrow right
YouTube Music додав ШІ-генератор плейлистів: як увімкнути на Android та iOS
YouTube запустив автоматичний дубляж для всіх: 27 мов та функції Lip Sync і "Експресивна мова”
Twitch запускає рекламу на паузі: новий формат для стрімерів і глядачів
A24 показала перший трейлер Backrooms: горору родом із YouTube
Кількість переглядів криптоконтенту на YouTube впала до найнижчого рівня за 5 років
Геніально чи rug pull? Караоке-реклама криптобіржі Coinbase з Backstreet Boys стала найгучнішим криптоспотом Супербоула
YouTube запустив в Україні нові функції батьківського контролю: ліміт часу на Shorts та нагадування про перерви
В YouTube Music "зламалась" підписка Premium: люди платять гроші, а реклама не зникає
Божевільний вчений з YouTube створив "грозу в домашніх умовах", з'єднавши 400 акумуляторів для авто
Honor інтригує новим відео про Robot Phone — смартфон, який має роботизовану руку
Google закрила "хак" для перегляду YouTube без реклами в фоновому режимі
Facebook увімкнув в Україні монетизацію для сторінок з 5000+ підписниками
YouTube Music вимагає грошей за перегляд текстів пісень: 5 безплатно, далі — Premium
YouTube закрив коментарі та описи відео для людей із блокувальниками реклами
А поговорити? YouTube запустив "розмовний ШІ" на телевізорах
YouTube тестує платну зміну швидкості відео
Бабуся стрімить Minecraft, щоб допомогти онуку боротися з раком
Функція Audio Eraser від Samsung тепер працює з YouTube та іншими застосунками
Блогер обманув YouTube 3-хвилинним відео, яке насправді триває вдвічі довше
Файли у форматі відео: новий інструмент перетворює YouTube на безлімітне сховище
YouTube намагається блокувати фонове відтворення у сторонніх браузерах
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати