Голлівуду кінець? YouTube генерує більше рекламного доходу, ніж Disney, NBC, Paramount і WBD разом узяті.

Depositphotos

YouTube торік отримав більше доходу від реклами, ніж 4 голлівудських медіагіганта разом. Рекламна виручка YouTube у 2025 році склала $40,4 млрд, що перевищило $37,8 млрд, які заробила четвірка його найближчих конкурентів.





За даними медіадослідницької компанії MoffettNathanson, це суттєва зміна порівняно з 2024 роком, коли рекламна виручка YouTube у $36,1 млрд була меншою за $41,8 млрд, які разом отримали Disney, NBCUniversal (Comcast), Paramount Skydance і Warner Bros. Discovery. YouTube зберігає близько половини свого рекламного доходу, виплачуючи авторам 55% від реклами стандартних відео.

“YouTube тепер є найбільшою медіакомпанією у світі, випередивши Disney — якщо не враховувати доходи від experiential-послуг”, — зазначили аналітики MoffettNathanson Майкл Натансон і Роберт Фішман.

Втім, рекламний бізнес — не єдина сфера, у якій домінує YouTube. У січні YouTube також отримав більше переглядів на американських телевізорах, ніж стримери Disney, NBCU, Paramount і WBD разом, за даними Nielsen. Netflix — єдиний платний стример, який конкурує з YouTube за часткою переглядів (12,5% проти його 8,8%), хоча поки що він не є великим гравцем у рекламі.

YouTube також отримав майже $22 млрд доходу від підписок у 2025 році, завдяки живому стримеру YouTube TV, безрекламним пакетам YouTube Premium і YouTube Music та сервісу NFL Sunday Ticket для фанатів футболу. Google планує прискорити цей ріст цього року за допомогою “тонких пакетів” (skinny bundles) для YouTube TV, включно зі спортивним пакетом.

Аналітики MoffettNathanson прогнозують, що зростання доходу YouTube від підписок перевищить зростання рекламного бізнесу. Водночас компанія очікує, що рекламний дохід платформи зростатиме здоровими темпами: близько 10% щороку протягом наступних трьох років. За оцінками аналітиків, якщо розглядати його як окрему компанію, YouTube може бути оцінений приблизно у $500-560 млрд.

“YouTube є “однією з небагатьох” медіакомпаній, яка “стане сильнішою у епоху ШІ”, написали Натансон і Фішман.

Проте рекламний дохід YouTube значно нижчий, ніж у технологічних гігантів, таких як Meta (материнська компанія Facebook), яка отримала близько $196,2 млрд рекламного доходу у 2025 році, та у власної материнської компанії Alphabet, що заробила $224,5 млрд минулого року на рекламі у пошуку. Ще лячніше для голлівудських гігантів, ніж нинішня позиція YouTube, те, що платформа може бути особливо пристосованою для процвітання у часи поширення відео з ШІ та коротких кліпів.





Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Business Insider