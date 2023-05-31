На Apple TV+ вийшов останній епізод спортивної комедії «‎Тед Лассо», який дійсно завершує історію АФК «Річмонд» та їхнього тренера😢

Фінальний епізод третього сезону серіалу «‎Тед Лассо» дійсно стане завершенням спортивної комедії Apple TV+, що підтверджують в соцмережах публікації команди, яка працювала над проєктом.

Курс QA MANUAL Курс для тих, хто бажає стати професійним тестувальником. Тестуй, ломай та заробляй на цьому гроші! Дізнатися про програму

Перший сезон шоу вийшов у серпні 2020 року на сервісі Apple TV+, а завдяки успіху у глядачів вже за п’ять днів після прем’єри серіал продовжили на другий сезон (вийшов у липні 2021-го). У третьому й останньому сезоні показують історію команд АФК «Річмонд» та «Вест Гем Юнайтед»: одну очолює Тед (Джейсон Судейкіс), а в іншій – посаду помічника тренера обійняв його колишній колега Нейт (Нік Моххамед).

Джейсон Судейкіс, який, окрім головної ролі, взяв на себе зобов’язання виконавчого продюсера, розробив серіал разом із Біллом Лоуренсом, Джо Келлі та Бренданом Хантом, і початково планував відзняти три сезони. Напередодні виходу нового, 15 березня, сам Судейкіс та знімальна команда кілька разів натякали про те, що він дійсно стане останнім, а за кілька годин до виходу фінального епізоду припущення підтвердив художник-постановник Пол Кріппс в публікації в Instagram:

«Що ж, сьогодні вийде останній епізод #TedLasso», – написав Кріппс у коментарі під галереєю фото, на яких знімають декорації.

Для третього сезону відзняли 12 серій і, судячи з відгуків, їх, як і серіал загалом, непогано сприйняли глядачі. На Rotten Tomatoes 3-й сезон має 81% свіжості на основі 146 відгуків, а на IMDB серіал «Тед Лассо» загалом оцінюють у 8,8 бала з 10.

«Це кінець історії, яку ми хотіли розповісти і яку нам подобалось розповідати. Той факт, що люди бажають більшого — приємний. Можливо, до 31 травня, коли всі 12 епізодів сезону будуть випущені, вони скажуть: «Чоловіче, нам більше не потрібно, ми все зрозуміли». Але поки цей час не настане, я буду вдячний за цікавість», — казав Судейкіс в інтерв’ю Deadline у ​​березні. Курс IT РЕКРУТЕР. Всі ІТ-таланти будуть у вас в компанії після проходження курсу ! Ознайомитись з курсом

За весь час трансляції шоу «Тед Лассо» було 40 разів номіновано на премії «Еммі», де здобуло 11 перемог, включно зі званням «Кращого комедійного серіалу» для перших двох сезонів.