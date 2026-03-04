Бензин подорожчав на 5 грн/л за кілька днів: експерти прогнозують, чи дійде до 100 за літр

banner
Нещодавно в Україні приблизно удвічі зросла вартість заряджання електромобілів на публічних станціях. Це призвело до того, що вартість поїздки на електромобілі зрівнялася або навіть перевищила вартість поїздки на авто з ДВЗ. Аж ось маятник хитнувся в інший бік.


Минулими вихідними США та Ізраїль завдали серію ударів по Ірану. Той не залишився у боргу та обстріляв ракетами й ударними дронами сусідні країни та спробував перекрити Ормузьку протоку. Все це призвело до стрибка цін на нафту, що майже відразу вплинуло на український паливний ринок.

З минулої суботи бензин і дизель у найбільших мережах АЗС подорожчали в середньому на 5 грн/л. Протягом вихідних і понеділка більшість великих мереж підняли ціни на 1 грн/л. 3 березня мережі OKKO та WOG додали ще по 2 грн/л, а UPG — одразу 3 грн/л. Також підвищення на 2–4 грн/л запровадили Ukrnafta, “БРСМ-Нафта”, AMIC, SOCAR, KLO, Parallel, Chipo та інші. 4 березня більшість мереж знову підняли ціни ще на 2 грн/л. Зокрема, в OKKO звичайне пальне перетнуло 70 грн/л, а бензин Pulls 100 коштує понад 80 грн/л. Через ажіотаж частина мереж призупинила сервіси передплати пального або обмежила обсяги купівлі в мобільних застосунках.

На тлі ускладнення судноплавства в районі Ормузької протоки та нервової реакції трейдерів і споживачів експерти розповіли, чи можливий сценарій з ціною бензину по 100 грн/л у березні.


Керівник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін пояснив, що у разі негативного сценарію ціна бензину “на паніці” теоретично може сягнути 100 грн/л, однак сам експерт у таку межу не надто вірить. Натомість 70–75 грн/л він називає реалістичними, якщо деескалація затягнеться. Аналогічна логіка стосується й автогазу: в кризові періоди ринок реагує різко та нерівномірно.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначає, що на тлі військового конфлікту продавці отримали зручний інформаційний привід для підвищення цін на бензин і дизель. За його словами, військові ризики здебільшого вже були закладені в ціну нафти, а частина учасників ринку просто намагається додатково заробити на хвилі зростання.

Директор Консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн пов’язує стрибок із панікою споживачів та тиском міжнародних трейдерів. Українці масово заправляють повні баки, і це швидко спустошує станції.

Продажі через АЗС за останні дні зросли приблизно на 50%, а подекуди й більше. За оцінкою Куюна, ажіотаж уже додав щонайменше 5 грн/л до роздрібної ціни. Він наголошує, що фізично за кілька днів у світі не може закінчитися нафта, але паніка здатна перекосити ринок.

Детальніше ознайомитися з думками експертів щодо ситуації, що склалася на паливному ринку України, можна в матеріалі на сайті The Page.

Електромобілі втрачають перевагу: заряджання в Україні здорожчало в два рази

