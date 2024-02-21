«Бетмен майбутнього»: на основі мультсеріалу 25-річної давнини пропонують створити повнометражний мультфільм

1992 року на каналі Fox вийшов серіал «Бетмен: Мультсеріал». Глядачі отримували нові серії до 1995 року. А вже у 1999 році з’явився новий мультиплікаційний серіал «Бетмен майбутнього» (Batman Beyond), який пропонує нову сюжетну лінію.

По-перше, його події розгорталися в майбутньому (для того часу) – у 2019 році. А по-друге, головним героєм був не Брус Вейн, а підліток Террі МакГінніс. Цей серіал виходив до кінця 2001 року. І тепер, через понад 20 років та після успіху «Людина-павук: Крізь Всесвіт» з’явилася ідея відродити «Бетмен майбутнього», але у вигляді повнометражного мультфільму, а не серіалу.

В X (Twitter) опублікували кілька концепт-артів від Юкі Демерс, які зображають можливий фільм «Бетмен майбутнього». І для шанувальників цього всесвіту, вони виглядають чудово.

Юкі Демерс написав, що він разом з Патріком Гарпіном ще 5 місяців тому звернулися до Warner Bros. і DC Comics щодо повнометражного фільму «Бетмен майбутнього», доповнивши свою пропозицію серйозним набором концепт-артів.

«Перед тим, як ми виступили, вони попереджали нас: «Немає жодного способу зробити фільм «Бетмен майбутнього», але їм сподобався наш ентузіазм», — написав Демерс. «Ми розробили схему всього фільму, і те, що почалося як «ніколи», перетворилося на «можливо».

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Очевидно, команда просувала проєкт вгору по корпоративних сходах, сподіваючись привернути увагу генерального директора DC Studios Джеймса Ганна. І велика увага до публікації у соцмережі більше ніж доводить, що у фільму «Бетмен майбутнього» є аудиторія. Але наразі невідомо, чи дасть студія зелено світло цьому проєкту.

Джерело: slashfilm

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