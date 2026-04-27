Новини Кіно 27.04.2026

Marvel продовжила на 2 сезон серіал з рейтингом 91%, який взагалі виник як жарт

Вадим Карпусь

Кадр з серіалу "Диво-людина"

Серіал “Диво-людина” від Marvel Studios несподівано став одним із найтепліше прийнятих проєктів студії й уже отримав продовження на другий сезон. При цьому сама ідея шоу виникла як жарт під час зйомок фільму “Шан-Чі та легенда десяти кілець”.


Сюжет зосереджується на акторові Саймоні Вільямсі (Яг’я Абдул-Матін II), який намагається приховати суперздібності та водночас пробитися в Голлівуді. Паралельно розвивається його несподівана дружба з Тревором Слеттері (Бен Кінгслі). Саме ця лінія, як виявилося, і стала відправною точкою всього серіалу.

За словами творця проєкту Дестіна Деніела Креттона, ідея народилася спонтанно:

“Я пожартував з продюсером, що варто зробити “Тревор їде до Голлівуду”.

Жарт швидко переріс у щось більше — продюсер Джонатан Шварц разом із художнім відділом навіть створив стилізований постер вигаданого серіалу. Згодом цю ідею об’єднали з уже розроблюваним проєктом про “Диво-людина”, і так з’явився серіал для Disney+.


На старті проєкт виглядав ризикованим. Його розробляли в період, коли Marvel активно запускала серіали навіть про маловідомих персонажів. Згодом компанія скоротила кількість новинок, а страйки SAG-AFTRA та WGA у 2023 році поставили шоу під загрозу. Виконавчий продюсер Ендрю Гест навіть назвав його “творчим ризиком”, який студія переглядала під час паузи.

Попри це, результат перевершив очікування. Серіал отримав 91% від критиків і 87% від глядачів на Rotten Tomatoes. А на початку рейтинг був ще вищим. Його часто називають свіжим ковтком повітря на тлі “втоми від супергероїв”.

Фактично “Диво-людина” став лише третім лайв-екшн серіалом кіновсесвіту Marvel, який отримав більше одного сезону. До цього такого досягли лише “Локі” та “Шибайголова: Народжений наново” — і обидва мали перевагу у вигляді вже популярних персонажів.

Тепер історія Саймона і Тревора продовжиться у другому сезоні. Очікується, що в сюжеті залишаться й другорядні герої, зокрема агент Клірі (Аріан Моаєд) і Департамент контролю руйнувань.

“Диво-людина” показує, що навіть у великій компанії, яка прораховує випуски на роки вперед, іноді працюють нестандартні ідеї. Проєкт, який почався з жарту, виріс у серіал із високими рейтингами й отримав продовження — і це рідкісний випадок для сучасної стратегії Marvel.

Рецензія на серіал “Диво-людина” / Wonder Man

Джерело: screenrant

