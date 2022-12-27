Безпілотні таксі Baidu почали працювати у вечірню зміну в китайському Ухані — до 23:00. Оновлений графік має охопити ще близько мільйона клієнтів

Китайський інтернет-гігант Baidu, який здобув популярність завдяки своїй пошуковій системі, нині робить успіхи й в автономному керуванні. Techcrunch повідомляє, що безпілотні таксі компанії відтепер обслуговуватимуть клієнтів з 7:00 до 23:00 в Ухані, тоді як раніше працювали лише з 9:00 до 17:00.

Очікується, що оновлений графік охопить ще мільйон клієнтів у певних районах Уханя, міста з населенням понад 10 мільйонів людей.

Як і більшість стартапів, що створюють автономні транспортні засоби, Baidu використовує камери сторонніх виробників, радари та лідари, щоб допомогти своїм автомобілям краще “бачити” в умовах поганої видимості.

У серпні Baidu запропонував послугу перевезення на повністю автономному транспорті за тарифами звичайних таксі. У третьому кварталі 2022 року Apollo Go зареєстрував понад 474 000 поїздок, що на 311% більше, ніж торік. (Потенційно це виглядає, як значний потік доходу для Baidu, але у звіті не уточнюється: скільки з цих поїздок субсидувалися знижками та запрошеннями для нових користувачів).

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Сервіс роботаксі Baidu Apollo Go був запущений у 2020 році й з того часу був розширений на 10 міст Китаю, де станом на третій квартал 2022 року загалом здійснив понад 1,4 млн поїздок. Baidu планує розширити географію сервісу до 65 міст до 2025 року та до 100 міст до 2030 року.

Автономне водіння нині отримує підтримку з боку місцевої влади по всій країні. Наприклад, Ухань, промисловий центр у Китаї, стало одним із перших міст, де дозволили роботаксі розвозити людей без операторів безпеки в автомобілі.

Baidu дійсно доклав багато зусиль, щоб майбутнє безпілотного керування настало раніше. Компанія робить акцент на своїй візуально-мовній моделі для ідентифікації об’єктів у сценаріях з довгим маршрутом. Штучний інтелект підтримується Wenxin, тією самою великою мовною моделлю, яка лежить в основі генератора тексту в зображення, окремої платформи від Baidu.

“Ця модель дозволить автономним транспортним засобам швидко розпізнавати об’єкти, наприклад спеціальний автомобіль (пожежну машину, швидку допомогу), поліетиленовий пакет тощо. Крім того, ШІ автономного водіння Baidu — підмодель WenXin — використовує понад 1 мільярд параметрів та здатен значно покращити загальний потенціал сприйняття автономного водіння”, — пояснив Baidu раніше.

Влітку Baidu представила повністю автономний електромобіль Apollo RT6 призначений для роботи в рамках фірмового сервісу безпілотних таксі Apollo Go. Перші екземпляри надійдуть до автопарку китайського сервісу вже у 2023 році, при цьому вартість одного такого таксі становить всього $37 тисяч.

За форматом Apollo RT6 є однооб’ємником довжиною 4760 мм (колісна база 2830 мм) зі зсувними дверима, які полегшують посадку в салон. Кермо можна швидко зняти, збільшивши корисний простір. Електромобіль базується на власній платформі компанії Xinghe.