Новини

Baidu анонсувала електричне роботаксі Apollo RT6 з четвертим рівнем автономності вартістю $37 тис.

Baidu анонсувала електричне роботаксі Apollo RT6 з четвертим рівнем автономності вартістю $37 тис.

Китайська компанія Baidu представила повністю автономний електромобіль Apollo RT6 призначений для роботи в рамках фірмового сервісу безпілотних таксі Apollo Go. Перші екземпляри надійдуть до автопарку китайського сервісу вже у 2023 році, при цьому вартість одного такого таксі становить всього $37 тис.

Допомагаємо

Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Baidu анонсувала електричне роботаксі Apollo RT6 з четвертим рівнем автономності вартістю $37 тис.

За форматом Apollo RT6 є однооб’ємником довжиною 4760 мм (колісна база 2830 мм) зі зсувними дверима, які полегшують посадку в салон. Кермо можна швидко зняти, збільшивши корисний простір. Електромобіль базується на власній платформі компанії Xinghe.

Baidu анонсувала електричне роботаксі Apollo RT6 з четвертим рівнем автономності вартістю $37 тис.

Електромобіль оснащується фірмовою системою безпілотного керування четвертого рівня (L4 autonomous driving system) із обчислювальною потужністю до 1200 TOPS. Інформація надходить з 38 сенсорів, включаючи 8 лідарів та 12 камер, які практично непомітно інтегровані в прозорий дах, фари та фронтальну частину корпусу.

Під час тестів система пройшла понад 32 млн. віртуальних кілометрів. Розробники порівнюють можливості цієї системи з людиною-водієм із 20-річним досвідом водіння.

Baidu анонсувала електричне роботаксі Apollo RT6 з четвертим рівнем автономності вартістю $37 тис.

Baidu розраховує розпочати тестування роботаксу Apollo RT6 в Китаї з другої половини наступного року, поступово збільшуючи автопарк даних моделей з 10 тис. до 100 тис. екземплярів.

Сервіс роботаксі Apollo Go був запущений у 2020 році і з того часу був розширений на 10 міст Китаю, де вже здійснив понад 1 млн. поїздок. Baidu планує розширити географію сервісу до 65 міст до 2025 року та до 100 міст до 2030 року.

Джерело: Electrek


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати