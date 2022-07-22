Baidu анонсувала електричне роботаксі Apollo RT6 з четвертим рівнем автономності вартістю $37 тис.

Китайська компанія Baidu представила повністю автономний електромобіль Apollo RT6 призначений для роботи в рамках фірмового сервісу безпілотних таксі Apollo Go. Перші екземпляри надійдуть до автопарку китайського сервісу вже у 2023 році, при цьому вартість одного такого таксі становить всього $37 тис.

За форматом Apollo RT6 є однооб’ємником довжиною 4760 мм (колісна база 2830 мм) зі зсувними дверима, які полегшують посадку в салон. Кермо можна швидко зняти, збільшивши корисний простір. Електромобіль базується на власній платформі компанії Xinghe.

Електромобіль оснащується фірмовою системою безпілотного керування четвертого рівня (L4 autonomous driving system) із обчислювальною потужністю до 1200 TOPS. Інформація надходить з 38 сенсорів, включаючи 8 лідарів та 12 камер, які практично непомітно інтегровані в прозорий дах, фари та фронтальну частину корпусу.

Під час тестів система пройшла понад 32 млн. віртуальних кілометрів. Розробники порівнюють можливості цієї системи з людиною-водієм із 20-річним досвідом водіння.

Baidu розраховує розпочати тестування роботаксу Apollo RT6 в Китаї з другої половини наступного року, поступово збільшуючи автопарк даних моделей з 10 тис. до 100 тис. екземплярів.

Сервіс роботаксі Apollo Go був запущений у 2020 році і з того часу був розширений на 10 міст Китаю, де вже здійснив понад 1 млн. поїздок. Baidu планує розширити географію сервісу до 65 міст до 2025 року та до 100 міст до 2030 року.

Джерело: Electrek