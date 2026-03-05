Біллу Гейтсу дозволили збудувати у США власний ядерний реактор

Білл Гейтс / TerraPower

Комісія з ядерного регулювання США вперше за понад десятиліття схвалила будівництво нового ядерного об’єкта, яким займається компанія TerraPower Білла Гейтса.





Схвалення регулятора дає змогу компанії розпочати будівництво в Кеммерері, штат Вайомінг. Втім, це не дає автоматичного дозволу на експлуатацію реактора, далі проєкт має отримати окрему ліцензію.

Реактор Гейтса розробляється спільно з компанією GE Hitachi Nuclear Energy й особливий тим, що використовує рідкий натрій як теплоносій. Це дозволяє уникнути проблем, пов’язаних з високим тиском в традиційних водяних реакторах, де використовується перегріта пара. Однак тут є й свої ризики: натрій активно реагує з водою і повітрям.





Проєкт належить до класу швидких нейтронних реакторів і, в теорії, зможе використовувати деякі ізотопи, які в традиційних реакторах перетворюються на радіоактивні відходи. Його потужність становитиме 345 мегаватів, що суттєво менше, ніж в більшості сучасних АЕС (близько 1 гігавата). Ще одна незвичайна особливість: вбудована система накопичення енергії. Тепло від реактора передаватиметься до матеріалу на основі розплавлених солей, який може його зберігати або ж використовувати одразу для виробництва електроенергії. Очікується, що завдяки цьому станція зможе тимчасово виробляти до 500 МВт електроенергії.

Загалом у світі було побудовано близько 25 реакторів із натрієвим охолодженням, однак усі вони використовувались для досліджень, а не для фактичного виробництва електроенергії. У США таких об’єктів не будували з 1960-х років, а експлуатацію припинили з 1990-х років.

Проєкт перспективний, але все ще може зіткнутися з багатьма правовими перешкодами. В TerraPower обрали місце будівництва ще у 2021 році й подали заявку на нього у 2024 році. За деякий час після цього Конгрес США ухвалив ADVANCE Act, який мав спростити процедури погодження нових ядерних технологій. Ймовірно, саме це й допомогло регулятору завершити перевірку майже на 10 місяців раніше, ніж планувалося.

За поточними планами, будівництво реактора мають завершити до 2030 року. Це значить, що навряд проєкт зможе допомогти покрити різке зростання попиту на електроенергію з боку дата-центрів у найближчі роки. До того ж можливі затримки у будівництві.

