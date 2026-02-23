banner
Власники ШІ-датацентрів створюють в США "тіньову мережу" приватних електростанцій на газі

Олександр Федоткін

Власники ШІ-датацентрів створюють в США "тіньову мережу" приватних електростанцій на газі
Будівництво ШІ-датацентрів у США провокує зростання цін на електроенергію для споживачів та енергетичну кризу у країні.


Зазвичай на планування та отримання дозволу на підключення до наявних електромереж йде багато часу, що не влаштовує компанії, зацікавлені у стрімкому розвитку ШІ. Тому вони почали будувати власні електростанції, які переважно працюють на природному газі. На перший погляд, це видається вигідним для всіх, оскільки знижує навантаження на електромережі та прискорює будівництво. Однак таке рішення має і велику кількість недоліків, серед яких збільшення викидів CO2 та забруднення навколишнього середовища.

Як зазначається у матеріалі Washington Post із посиланням на дані компанії Cleanview, наразі ця “тіньова” електромережа включає вже 47 ЦОД по всій території США. Більшість з цих датацентрів мають велику потребу в енергозабезпеченні. Наприклад, автономний проєкт GW Ranch у Західному Техасі споживатиме стільки ж електроенергії, скільки Чикаго. Проєкт використовуватиме природний газ та сонячні панелі.

Схожим чином виглядає ситуація в окрузі Мейсон у Західній Вірджинії, де очікуваний попит на газ дорівнює забезпеченню 1,5 млн будинків. Це може призвести до збільшення споживання у 4 рази. За словами представника Cleanview Майкла Томаса, з погляду екології ситуація виглядає катастрофічно. 


Водночас у США зростає спротив з боку суспільства будівництву нових датацентрів. Однак деякі штати прийняли закони, які дозволяють будівництво автономних ЦОД, змінивши правила будівництва електростанцій та розширивши коло осіб, які можуть цим займатись. Неочікувана поява нових електростанцій обурює місцевих жителів, які скаржаться на відсутність прозорості та контролю у цьому питанні, оскільки більшість компаній, які займаються будівництвом, прагнуть не вказувати власні назви у проєктах.

Навіть, якщо відкинути проблеми для екології, датацентри й надалі обтяжуватимуть місцеві комунальні підприємства непрямими витратами, оскільки отримані від будівництва ЦОД гроші дозволять встановлювати вищі ціни на обладнання, ніж пропонують комунальні підприємства. Внаслідок цього місцеві енергомережі нестимуть більші витрати на технічне обслуговування та розширення. Наразі газові турбіни у США вже розпродані до 2030 року.

Низка компаній, що займається ШІ, щоправда, інвестує у розвиток малих модульних реакторів та дослідження в області термоядерного синтезу, однак це потребує часу, а “золота лихоманка” ШІ у США вимагає негайних рішень у вигляді розгортання ЦОД. На думку критиків, план з будівництва датацентрами власних електростанцій може виявитись не таким надійним. Газові турбіни не здатні працювати цілодобово, як самі датацентри. До того ж, як зазначає гендиректор Eolian, ті, хто будує центри з обробки даних, намагаються якомога швидше вийти на ринок та використовують велику кількість застарілого громіздкого обладнання або десятки та сотні невеликих генераторних установок, з’єднаних разом.

Ми вже писали, що жителі Чилі зображали “ChatGPT з людей” протягом 12 годин на акції проти ЦОД. До того очікується, що датацентри споживатимуть 70% пам’яті у 2026 році: дефіцит вдарить по авто й електроніці.

Джерела: Washington Post; Tom’sHardware

