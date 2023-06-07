Блокбастер «Флеш» з Езрою Міллером отримав 72% свіжості на Rotten Tomatoes та суперечливі оцінки кінокритиків

З’явилися перші рецензії на кінокомікс WB «Флеш», який має перезапустити кіновсесвіт DC. Наразі на Rotten Tomatoes фільм набрав 72% на основі 75 рецензій – ледве перевищивши межу, щоб вважатися «свіжим».

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Більшості критиків сподобалась перша половина фільму, в якій відзначають яскраву гру Міллера та Бетмена у бездоганному виконанні Майкла Кітона. Чого не можна сказати про завершення блокбастера – ближче до фіналу стрічка скочується у звичну супергероїку, сюжет стає надмірно заплутаним та перевантаженим, а постановка сутичок та візуальні ефекти залишають бажати кращого.

Іншу нещодавню прем’єру «Людина-павук: Крізь Всесвіт» сприйняли значно краще – на Rotten Tomatoes і критики, і глядачі оцінили стрічку у 96%. У дебютний вікенд у США мультфільм приніс $120,5 млн, а по всьому світу зібрав $208,6 млн.

«Перший фільм підняв планку своїм унікальним стилем анімації та способом оповідання. Шанувальники вважали, що його неможливо перевершити. «Людина-павук: Крізь Всесвіт» підіймає власну планку, що здавалося нереальним», – написала критик Rotten Tomatoes Тесса Сміт.

Ось кілька цитат з ранніх оглядів фільму «Флеш»:

Оуен Глайбермен, Variety: «‎‎Флеш Міллера повертається у минуле, щоб змінити майбутнє й об’єднатися з «‎Бетменом» Кітона. Перша половина фільму – весела та інтелектуальна, але інша переходить у коміксовий пафос».

Саймон Томпсон, Forbes: «‎Надто часто такі фільми як «‎Флеш» покладаються на екшн та видовища та сподіваються, що фанати приймуть усе, що їм подадуть, але не у цьому випадку. Фільм увібрав одні з найкращих характеристик серії DCU, зробивши наголос на комедії. Емоції здаються справжніми та справляють враження».

Джошуа Єль, IGN: «Мускетті [режисер] додає вражаючого, нестандартного гумору, а Міллер доводить, що має комедійні здібності, хоча й у драматичні моменти сяє так само яскраво».

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Девід Руні, The Hollywood Reporter: «Ранні коментарі про «Флеш», які називали його одним із найкращих фільмів про супергероїв, були чистою гіперболою. Але в новітній нерівній історії розширеного всесвіту DC оцінка, безумовно, вище середнього».

Режисером фільму «Флеш» став Андрес Мускетті (дилогія «Воно», «Мама»), а сценарій написала Христина Годсон. Головні ролі виконали Езра Міллер, Саша Кає, Майкл Шеннон («Швидкісний поїзд», «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості»), Рон Лівінґстон («Закляття»), Майкл Кітон («Людина-Павук: Повернення додому», «Бетмен») та інші.

Фільм «Флеш» вийде в український прокат 15 червня 2023 року.