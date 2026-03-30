"Супердівчина" в біді? DC провела 8 тестових показів і тричі міняла фінал, а відгуки все ще "неоднозначні"

Катерина Левицька

За повідомленнями інсайдерів, новий фільм DC “Супердівчина” стикається з проблемами: студія провела щонайменше вісім тестових показів, тричі оновлювала фінал, але так і не досягла позитивних відгуків.


Тестові покази часто дають уявлення про фільм на ранній стадії, але здебільшого перші версії відрізняються від тієї, яку глядачі бачать в кінотеатрах. До прикладу, “Грішники” Раяна Куглера початково тривали понад 3 години, покладалися значною мірою на закадровий голос і мали не таку помітну музику. Багато ранніх сцен зрештою вирізали, чим покращили темп, а подальші зміни призвели до того, що фільм тріумфував на “Оскар-2026” із найбільшою кількістю номінацій.

Однак нова “Супердівчина” від DC, схоже, може побити власний рекорд: за кількістю тестових показів і переробок. За повідомленням Джорджана Руїмі з Word of Reel, фільм транслюють вже кілька місяців і він оновлюється з кожною версією. При цьому, протягом восьми показів фінал міняли щонайменше тричі, так само звільнили вже трьох композиторів.

Остання версія, показана минулого тижня, триває близько 1 години 50 хвилин і включає додаткові сцени з Кларком Кентом/Суперменом. Щодо реакцій, то, як вже було сказано вище, вони неоднозначні: не катастрофічні, але й не надто обнадійливі. Зі слів перших глядачів, фільм тримається на акторській грі Міллі Алкок і Джейсона Момоа, тоді як головний лиходій Крем “розчаровує”, а сцени екшену “не пасують” і, здається, що режисер Крейг Гіллеспі “не до кінця їх розуміє”.


Нагадаємо, що за сюжетом нова “Супердівчина” показує Кару як знесилену супергероїню-п’яницю, яка подорожує космосом після знищення Криптона. Вона зустрічає молоду дівчину Руті Мері Нолл, яка прагне помститися злочинцю, який убив її батька. Кара неохоче погоджується допомогти й починає полювання на Крема.

Загалом, фільм просували як похмурий і більш орієнтований на персонажів, ніж традиційні супергеройські проєкти. Він спирається на емоційну травму та моральну неоднозначність Кари, а не на легковажні героїчні вчинки. Персонажку Алкок описують як знесилену, а часом і безрозсудну, а музику (невідомо, чи остаточну) в емоційних моментах порівнюють з “Вартовими Галактики”. Щодо монтажу, то він нібито схиляється до епізодичної структури і поділений відповідно до переходу з планети на планету.

В Україні фільм “Супердівчина” / “Суперґьорл” вийде 25 червня 2026 року.

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
