Новини Кіно 23.04.2026

Clayface від DC виявився повноцінним тілесним хорором: перший трейлер фільму вже в мережі

DC Studios опублікували перший офіційний трейлер фільму Clayface. Він підтвердив те, про що говорили ще після показу на CinemaCon: це не черговий супергеройський бойовик, а повноцінний тілесний хорор.


Режисер Джеймс Воткінс побудував трейлер навколо атмосфери і звуку. Моторошна пісня, різкі монтажні вирізки між флешбеками і сценами трансформації — усе це формує відчуття наростаючого жаху, а не екшн-очікування.

Головну роль виконує Том Ріс Гарріс. Поруч із ним у головних ролях знімається Наомі Аккі. Сценарій написав Майк Фленаган — той самий, що екранізував Стівена Кінга у Doctor Sleep і Midnight Mass і давно заробив репутацію майстра атмосферного жаху.

Клейфейс у коміксах DC — злодій із здатністю перетворювати своє тіло на будь-яку форму. Зазвичай він асоціюється з аркадними боями проти Бетмена, де ця здатність використовується як бойовий прийом. Фленаган і Воткінс переосмислили саму природу персонажа: трансформація тут виглядає не як суперсила, а як хвороба і прокляття, що руйнує людину зсередини.


Трейлер натякає на фірмовий прийом Клейфейса — удар кулаком-булавою — але показує його лише у тіні. Очевидно, що повний вигляд монстра DC приховує навмисно, залишаючи його для фінального фільму. Або візуальні ефекти ще не готові — обидва варіанти цілком можливі.

Натхнення Кроненбергом тут відчувається дуже явно. Девід Кроненберг — канадський режисер, що заснував жанр body horror у фільмах The Fly, Videodrome і Naked Lunch. Його підпис — це тіло як простір жаху, де органічне і неприродне зливаються в одне. Clayface, схоже, рухається саме в цьому напрямку.

Фільм виходить 23 жовтня 2026 року — і дата обрана не випадково. Warner Bros. перенесла його на передодні Хеловіну після того, як у вересні утворився конфлікт із Practical Magic 2. Хорор у жовтні — очевидна ставка на правильну аудиторію у правильний час.

Clayface стає частиною нового DCU під керівництвом Джеймса Ганна і Пітера Сафрана. Примітно, що вони свідомо обрали злодія другого ешелону — не Джокера, не Харлі Квін — і дали йому повноцінне соло. Той самий підхід Ганн уже застосував у Suicide Squad і Guardians of the Galaxy, де другорядні персонажі отримували головні ролі і виграли від цього.

Попередній показ трейлера на CinemaCon аудиторія прийняла добре — журналісти описували відео як “чудово огидне”, що для хорору є найкращим комплементом.

Джерело: Gizmodo

